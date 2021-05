Las siete fantásticas que están en la elite del fútbol nacional

El fútbol femenino de San Luis vive un gran presente. Hay siete jugadoras que brillan en AFA. Martina del Trecco (River), Paloma Fagiano (Racing), Valentina Barroso y Nuria Martínez (Independiente), Daiana Alaniz y Marianela Suárez (Comunicaciones) y Antonella Flores (Lanús) son las sanluiseñas que empezaron en la Liga local y hoy son protagonistas en la elite.

La primera que dio el salto fue Martina del Trecco. La magia que hacía cada fin de semana en las canchas villamercedinas sedujo a la dirigencia de River que no tardó en llevársela. Esa misma magia siguió intacta en Buenos Aires y fue así que llegó a la Selección Argentina. Potrero y talento son el combo que llevaron a Marti a triunfar.

Después le llegó el turno a Paloma Fagiano. Una talentosa. Una típica enganche, dueña de una gran pegada y una enorme lectura de juego. Se fue de GEPU a Racing sin escala previa. También llegó a la Selección. Jugó un Sudamericano Sub 23.

Martina y Paloma les abrieron la puerta a las demás jugadoras. Valentina Barroso, una nueve de área con potencia y gol, emigró de Villa Mercedes a Independiente. Poco le costó la adaptación: en poco tiempo comenzó a pagar con goles la confianza del cuerpo técnico, que ahí nomás se llevó a otra coterránea: Nuria Martínez, que con paciencia y trabajo se ganó un lugar en el primer equipo.

Comunicaciones estaba en el ascenso y quería pegar el salto de calidad. Miró de reojo cómo los demás clubes llevaban jugadoras puntanas y apostó por lo mismo: contrató a Daiana Alaniz y Marianela Suárez. Gran acierto, ya que las sanluiseñas son las goleadoras de las "Carteras". Primero lograron el ascenso y ahora buscan meterse en las finales de la Primera A. Y Lanús, al ver los resultados que daban las sanluiseñas, se llevó a Antonella Flores, una lateral por derecha que no solo marca, sino que tiene mucho ida y vuelta.

"Está creciendo mucho el fútbol femenino y ojalá que sigan viniendo más jugadoras de mi provincia para Buenos Aires. Si bien es cierto yo fui la primera jugadora profesional, hoy en día somos varias las que estamos acá luchándola día a día. Soy una privilegiada de ser parte de una entidad como River, disfruto cada momento y trato de aprender para seguir creciendo", aseguró Martina, quien en el cumple de 120 años del club tuvo la chance de compartir fotos y charlas con Marcelo Gallardo.

Las jugadoras puntanas no quieren que las despierten de este sueño. La pelearon mucho para llegar a este presente y no van a regalar nada. Otras de las que dejaron sus sensaciones fueron Valentina Barroso y Nuria Martínez, quienes comparten plantel en Independiente. Las dos coincidieron en que viven un presente de novela y que quieren seguir aprendiendo. "Para mí jugar en Independiente es cumplir un sueño. Es lo que anhelé siempre. Me estoy amoldando día a día a una institución muy grande, que es un equipo que este año remontó mucho. Y es un orgullo saber que hoy por hoy somos siete las puntanas que estamos jugando en AFA. Cada una con sus sueños, con sus desafíos, pero con la idea firme de ganarse un lugar y poder demostrar para jugar", dijo Valentina Barroso, la nueve brava que tiene Independiente.

Valentina tiene una compinche en las "Diablitas". Se trata de Nuria Martínez, quien en silencio también se ganó un lugar en el once titular. "Todavía no caigo. Es lo que siempre soñé y hoy estoy en Independiente, ya debuté de titular y ahora hay que defender con trabajo en la semana ese puesto que me gané. Es un lindo desafío. Mi idea es seguir superándome para ganarme un lugar en la Selección", aseveró Nuria.

Una de las más experimentadas y que también brilla en el fútbol de AFA es Daiana Alaniz. La "Chiru" es pieza clave en Comunicaciones. No solo juega, sino que hace jugar y ahora a todo eso le sumó goles, y de los buenos. Metió un tiro libre de sesenta metros y otro gol olímpico; es la dueña de la pelota parada en las "Carteras". "San Luis siempre tuvo muy buenas jugadoras, era cuestión de cambiar la mentalidad y animarse a venir a Buenos Aires. El fútbol grande está acá (por Buenos Aires) y esa es la mejor forma de seguir creciendo, ya que en AFA se juega a otra velocidad y el roce es otro. Por suerte perdimos ese miedo y ahora somos siete las que estamos acá", dijo Daiana.

La "Chiru" no está sola en Comunicaciones, ya que también está Marianela Suárez. Es una volante por izquierda, que también se siente cómoda más arriba porque tiene más vocación ofensiva. Tiene gol, pero a veces el DT la necesita en otra función, y ella siempre está dispuesta a dar una mano para el equipo. "Soy feliz de poder hacer lo que me gusta. Disfruto cada partido. Estoy haciendo la primera experiencia en Primera A, el equipo se está adaptando y nosotras como grupo cada vez estamos más afianzadas", aseguró. Y también se mostró orgullosa por la cantidad de puntanas que hay jugando en AFA. "No me sorprende, porque San Luis tiene mucho potencial", cerró.

Antonella Flores, la ex Juventud que muchas veces hizo un surco por la peatonal derecha y hoy juega en Lanús, también dejó sus impresiones sobre el fútbol femenino puntano. "Cada vez que me entero de que se suma una sanluiseña más me pongo súper feliz. Con algunas tuve el placer de compartir equipo en la Selección de San Luis, tengo una gran relación con todas y me enorgullecen sus logros", afirmó la lateral-volante, que fue a probar suerte al "Granate" y hoy es carta puesta para el entrenador.

El fútbol femenino puntano goza de muy buena salud. El potencial y el potrero siempre estuvieron, solo faltaba perder ese miedo y animarse a dar el salto. La primera que lo hizo fue Martina del Trecco, después la siguieron las demás. Hoy en Buenos Aires es común ver a una jugadora puntana. Por el momento son siete, pero hay muchas chances de que se sigan sumando. Lo mejor está por venir.