El precio de la papa bajó y los productores temen no llegar a cubrir los costos

El semáforo de economías regionales, publicado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), está basado en un análisis de 19 actividades comerciales regionales monitoreadas por el área de Economía de la institución. El último documento publicado por la confederación es la del período de marzo y muestra una baja en la producción de la papa; esto genera preocupación en los productores que no alcanzan a cubrir los costos.

Mario Raiteri, el vicepresidente de la Federación Nacional de Papa, indicó que “Buenos Aires está abasteciendo de papa a los mercados del país desde diciembre del 2020 a la fecha, a través de la región sudeste, con una superficie sembrada de 33 mil hectáreas y con una cosecha que va de buena a muy buena”, especificó, y aseguró que el abastecimiento en las mesas argentinas está garantizado.

“La papa está valiendo muy poco, y eso provoca que sea muy difícil cubrir los costos de producción. A su vez, en el norte de San Luis tuvimos una helada hace siete días y eso produjo que no lleguemos al máximo potencial de rendimiento. Por lo tanto, la producción no será buena y no van a acompañar los precios”, explicó el productor agropecuario Martín Pasman.

Indicó que “así es la papa, hay años que vale y otros que no. El sudeste tuvo muy buena producción y parece que Córdoba también, así que no habrá desabastecimiento en el mercado”, dijo Pasman, en coincidencia con Raiteri.

Además, aclaró que la papa no se exporta todos los años: “Si algún país como Chile o Brasil la necesitan se manda, pero tendrían que tener algún problema serio o que suceda algo raro en la producción o a nivel climático. Entonces, por uno o dos meses sí hay envíos, pero en este país no se produce para exportar, es para consumo interno. Se exporta solo si hay demandas puntuales”, aclaró, y agregó que vender al exterior es muy bueno porque se tonifican los precios.

Raiteri afirmó: “Los productores de papa estamos preocupados por la nueva siembra, debido al encarecimiento de los insumos y el aumento de su valor en dólares, como el caso del fosfato, la urea, los herbicidas, insecticidas y los fungicidas.

Esencialmente el gasoil utilizado para labores y riego. Es decir que, más allá de la buena cosecha, la ecuación no nos permite recuperar la inversión que hicimos el año pasado. Buscaremos ante los bancos oficiales, Nación y Provincia, alguna asistencia crediticia que nos permita volver a sembrar”, concluyó.