"Fue en un club hace 7 años", dijo Correa sobre la denuncia por acoso contra un DT de AFA

La arquera y referente de la Selección Argentina Vanina Correa admitió que la denuncia que la FIFPro, el gremio internacional de los y las futbolistas, realizó ante la FIFA contra un entrenador de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por acoso sexual fue por un acto "en un club y hace siete años". Y sostuvo que las víctimas fueron mujeres "cercanas y lejanas" a su círculo.

Correa explicó que el secreto de sumario rodea a la causa iniciada en el ámbito deportivo y no permite contar muchos detalles de la situación.

"Saber de esto es muy triste, más cuando se da en el fútbol, pero sabemos de lo cotidiano. Han atacado a la AFA como institución, y todos estamos iguales en no poder hablar, hasta que FIFA no emita un comunicado y revele los nombres y apellidos de todos los involucrados", explicó Correa en declaraciones televisivas.

La arquera que jugó tres Mundiales y fue figura en el último de Francia 2019, lo que le valió su traspaso desde San Lorenzo al Espanyol de Barcelona, igualmente pudo detallar que el acto denunciado por las futbolistas "fue en un club y hace siete años, donde era técnico en ese momento".

"Esto se da a conocer ahora que jugadoras han decidido hablar y contar lo que han vivido, fueron situaciones muy feas. Tengo conocidas cercanas y lejanas que han pasado por una situación así. Uno trata de acompañar como puede, por eso escuchar lo que han pasado es una situación muy fea", detalló Correa, quien destacó el acompañamiento de AFA, que las "guio".

"Pasó hace mucho tiempo y quizá la afectada o afectado no lo habla, se lo calla. Por eso hay que educar a los hijos en cuanto a los abusos, que sepan qué se puede y qué no. Da cierto alivio, a las jugadoras que lo pasaron tener la voz y ser escuchadas, no es grato haberlo vivido como lo vivieron, porque no sabe cómo manejarlo. Ahora que se visibilice, que las escuchen y que les crean, sobre todas las cosas", cerró.

La presentación

El caso se dio a conocer este jueves cuando un grupo de jugadoras argentinas denunciaron ante la FIFA a un entrenador de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por acoso sexual, al revelar que "utilizó su posición de poder" para realizar esa intimación "contra adolescentes".

Las alegaciones refieren a la conducta de un entrenador senior y poderoso en el país. Admiramos el coraje de estas jugadoras (Alexandra Gómez Bruinewoud)

La presentación fue realizada por la FIFPro, la organización internacional que defiende los intereses y los derechos de los y las futbolistas, que solicitó ante la FIFA "la inmediata destitución del entrenador de su cargo actual", a través de la Comisión de Ética, por la "extrema seriedad de estas ofensas".

"Las futbolistas han aportado evidencia a la Comisión de Ética de la FIFA en la que se alega detalladamente cómo el entrenador en cuestión utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, alguna incluso de 14 años, que se encontraban en la búsqueda de concretar su sueño de convertirse en futbolistas", detalló el comunicado oficial emitido por FIFPro.

"En lo que debió haber sido un entorno seguro, las chicas fueron víctimas de amenazas y comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza", agregó. En ese sentido, Alexandra Gómez Bruinewoud, asesora jurídica senior de FIFPro, reforzó que las denuncias fueron "creíbles y coherentes, indicativas de un patrón de comportamiento abusivo, discriminatorio y dañino que socava los esfuerzos de desarrollar el fútbol femenino".

"Las alegaciones refieren a la conducta de un entrenador senior y poderoso en el país. Admiramos el coraje de estas jugadoras y nos alegramos de poder apoyarlas en sus esfuerzos por proteger el bienestar de sus compañeras", resaltó en declaraciones publicadas por el medio especializado "FutFemProf".

La AFA emitió después del mediodía en Argentina un comunicado de prensa en el que aclaró que no es "parte dentro del proceso señalado".

"Ante el comunicado emitido en el día de la fecha por FIFPro por el cual se pone en conocimiento que un colectivo de jugadoras argentinas habría efectuado una denuncia ante la Comisión de Ética de la FIFA contra un entrenador de fútbol femenino de la AFA, esta Asociación aclara ante la opinión pública que de conformidad con la normativa vigente del ente rector mundial del fútbol no somos parte dentro del proceso señalado, y en virtud a la confidencialidad del mismo desconocemos tanto la identidad de la persona denunciada como la de sus denunciantes", explicó.

