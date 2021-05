Más de 300 jóvenes recibirán la beca Construyendo Sueños

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Educación, dio a conocer quiénes son los beneficiarios de la beca Construyendo Sueños. En total fueron 309 estudiantes egresados de diversos puntos de la provincia, quienes contarán con una ayuda económica para iniciar sus estudios terciarios o universitarios. El monto que cobrarán por mes es de 8.640 pesos.

La jefa del Subprograma Políticas Estudiantiles, Luján Puliti, comentó que en total fueron 700 los postulantes, pero finalmente quedaron 309. Además, resaltó que algunos de ellos pertenecen a diferentes localidades y parajes, como Alto Pelado, Arizona, Balde, Buena Esperanza, Carpintería, Concarán, Fortín El Patria, La Lomita, La Esquina, Merlo, Quines, San Francisco del Monte de Oro, Nogolí, Nueva Galia, Juana Koslay, Villa Mercedes y San Luis, entre otros.

Resaltó que en algunos parajes a los chicos se les complicaba acceder a internet, pero que de todas maneras no se quedaron con los brazos cruzados e hicieron un gran esfuerzo para inscribirse. “Tienen buenos promedios. Su situación socioeconómica y ambiental no era muy buena”, dijo Puliti, quien precisó que mantuvieron una comunicación activa. “Cuando no podían subir la documentación al sistema les dijimos que la mandaran por WhatsApp, también los ayudamos a completar los papeles que les faltaban para que no se quedaran sin esta posibilidad”, acentuó.

Como requisitos indispensables para acceder a este beneficio los alumnos tenían que demostrar haber cursado los dos últimos años inmediatos anteriores dentro del sistema educativo provincial, como también acreditar un promedio igual o mayor a 8 y tener ingresos en su grupo familiar que no superaran dos salarios mínimo, vital y móvil. También debían completar una planilla que tiene carácter de declaración jurada, entre otros papeles. La funcionaria precisó que luego de cerrarse el período de inscripción comenzaron con el proceso de evaluación, el cual fue largo y difícil.

Hasta que no tengan la tarjeta los beneficiarios cobrarán por ventanilla del banco Supervielle.

“Nos encargamos de revisar chico por chico, sus condiciones y si todo lo declarado coincidía con los documentos”, dijo Puliti, quien remarcó que actualmente San Luis cuenta con 1.817 becarios activos y vigentes. Asimismo, destacó que por mes cobrarán 8.640 pesos, ya que hace poco hubo un reajuste de un 20 por ciento, antes la beca era de $7.200. “Ellos ya van a tener el incremento y tendrán lo de marzo y abril. En este caso no se les paga una diferencia, sino el total, ya que nunca recibieron nada”, detalló.

La funcionaria explicó que en esta oportunidad, los estudiantes accederán al dinero por la ventanilla del banco Supervielle, de la localidad del domicilio que pusieron al momento de anotarse, hasta tanto les llegue la tarjeta de débito. “Los mayores de edad solo deben llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI), mientras que los menores irán acompañados por sus apoderados”, manifestó.

A los nuevos beneficiarios les mandarán un mail de bienvenida. También pueden ingresar a la página www.becasconstruyendo.sanluis.edu.ar. Allí encontrarán una pestaña que dice “becados”, donde pondrán el usuario y contraseña que les dieron al momento de anotarse. La funcionaria remarcó que ahí encontrarán toda la información necesaria para sacarse cualquier duda. Además, dijo que para mantener la beca tienen que cumplir con un cierto rendimiento académico.

“Este es un beneficio que otorga el gobierno provincial todos los años para acompañar a los jóvenes. La transición a la vida universitaria es muy importante. El esfuerzo que se hace es enorme”, concluyó.