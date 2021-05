Los Zafreros cumplen y festejan sus primeros 25 años

Trabajar en un ingenio azucarero de Tucumán es sacrificio asegurado para los miles de zafreros que llegan cada año. Los hombres, que no solo son tucumanos sino de casi todas las provincias del país, saben de manos curtidas, frío y soledad. También de dejar sus pueblos natales para ir en busca de un futuro mejor.

El padre de Ceferino Orquera fue uno de ellos, y les dejó a su hijo y a sus nietos el orgullo de ser un trabajador de ley. En la actualidad, como hace 25 años, Ceferino decidió honrar su historia con Los Zafreros, el grupo que comenzó a incursionar primeramente como el "dúo jujeño" y que se posicionó para formar parte de la historia folclórica de Villa Mercedes.

Para festejar su nuevo aniversario, la formación familiar se presentará hoy a las 12:30 en el Boliche Don Miranda con el repertorio que enarbola su trayectoria y una muestra histórica que recorre, entre fotografías y certificados, su paso por los escenarios locales y nacionales. Además, invitaron a los antiguos miembros del conjunto para que formen parte de la celebración. Las reservas se pueden hacer al 2657 501474 y tienen un costo de 400 pesos.

La historia zafrera comenzó cuando Ceferino dejó su Jujuy natal para ir a Villa Mercedes. Corría el año 1993 y la industria fabril de la provincia comenzaba a generar puestos de trabajo. Orquera no dejó pasar la oportunidad y, como su padre cuando decidió viajar a Tucumán para cambiar su futuro laboral, también forjó su propio destino. Pero lo que no sabía el joven era que no solo un futuro laboral lo esperaba en la ciudad cuyana, sino un mundo musical que crecería con el pasar de los años.

A los pocos días de llegar a San Luis, junto con su compañero de aventuras Raúl Romero, empezaron a presentarse en diferentes peñas y cantinas como el dúo Lucero Jujeño. Ese nombre duró poco, porque el público que los escuchaba los tituló "dúo jujeño". “Una noche esperábamos para ir a una peña, pero solo como espectadores, y un muchacho alto nos intercede y nos dice 'ustedes son el dúo jujeño, los estamos esperando para cantar. Vengan ya'. Y no tuvimos mejor idea que seguirlo. A partir de ese momento no dejamos de cantar”, recordó Orquera.

Luego, la formación fue un trío, con la incorporación de Luis Aciar, a quien al principio presentaban como músico invitado, pero luego la invitación se hizo recurrente y el nombre tuvo que cambiar. “Pensamos en los que nos precedieron y nos brindaron todo para que fuéramos hombres nobles y humildes. Nuestros padres, que desde niños trabajaron con la caña de azúcar, dejaron sus ranchos, sus familias, sus ovejas, sus campos, su todo para transformarse en algo que desconocían, en zafreros”, expresó el guitarrista.

Con el tiempo, las responsabilidades laborales de cada integrante los puso en diferentes caminos y Los Zafreros dejaron de actuar por un tiempo. Pero las ganas de Ceferino quedaron intactas. En 1998, Orquera se encontró con Luis Rojas y Gustavo Páez, dos músicos que también tenían legado zafrero entre sus familiares.

Pasada esa formación, y para que la herencia musical siguiera su curso, Orquera le brindó la posibilidad a sus hijos, Mariana y Gustavo, de que se sumen a la banda. Así tocarán esta noche. “Mis hijos palpan la música desde la panza. Mariana aprendió las letras de nuestro repertorio antes de leer o escribir. Cuando ensayábamos, sentíamos una vocecita detrás que nos acompañaba, y era ella que cantaba con nosotros. Gustavo empezó de chico a tocar el bombo y a los 9 años empezó a tocar la percusión dentro del grupo”, contó Ceferino, que prepara a su hijo menor, Juan, para que se sume en los próximos años.