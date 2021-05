Juzgan a un hombre acusado de abusar de la sobrina de su pareja

Mañana Raúl Ismael Molina comenzará a ser juzgado en la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes por un hecho por el que fue denunciado hace poco más de dos años: el abuso de C., la sobrina política de su pareja. Si bien los padres de la víctima hicieron la presentación apenas se enteraron del ultraje, este habría ocurrido cuatro años antes, cuando la nena fue a visitar a sus tíos y atravesaba el momento más vulnerable de su vida, puesto que hacía poco había muerto su hermano mayor.

Para el debate oral están previstos diez testigos. Entre ellos, la madre de la víctima, los profesionales del Poder Judicial que la entrevistaron en la Cámara Gesell y también la psicóloga a la que asistía la niña de manera particular, informó una fuente judicial.

El hombre de 60 años está procesado con prisión preventiva desde agosto de 2019. Llega al juicio acusado de "Abuso sexual gravemente ultrajante", con un pedido de pena, por parte del fiscal de instrucción, Maximiliano Bazla, de ocho años de prisión.

De acuerdo a lo expuesto en la requisitoria, la certeza del fiscal está fundada, entre otras pruebas, en lo relatado por la niña en Cámara Gesell, que guarda relación con lo que le contó a otra testigo. Otro elemento probatorio importante fue lo que informó la psicóloga que hizo la entrevista en la Cámara Gesell, puesto que la especialista concluyó que el testimonio de la chica era veraz y que era evidente la existencia de un trauma de origen sexual. Por último, se cuenta lo que narraron las amigas de la víctima, quienes presenciaron un momento en el que ella le recriminó a Molina lo que le había hecho.

El hombre fue denunciado en abril de 2019. La madre de C. se enteró del abuso un día que la madre de una amiga de su hija la llamó por teléfono. La mujer no sabía cómo decirle lo que se acababa de enterar y la citó para hablar del tema en una plaza.

Allí le dijo que su hija estaba muy angustiada por algo que le había revelado C. Lo que tenía tan mal a la chica era que su amiga le había dicho que su tío político había abusado de ella hacía unos años.

No pudo precisar cuándo fue, pero sí que sucedió un fin de semana de 2015. Cuando denunció el hecho, la madre de C. aclaró que a su hija le encantaba ir a lo de sus tíos. Su tía la había invitado a pasar el fin de semana en su casa, como solía hacer a veces. C. narró que luego de almorzar, sus tíos se fueron a dormir la siesta y ella se quedó en el comedor, jugando en la computadora. Después de un rato, Molina volvió y le dijo que iban a ver otra cosa. Quería mostrarle un video pornográfico.

La víctima le contestó que no podía ni quería ver eso. Pero el hombre, según lo denunciado y lo que surgió en la Cámara Gesell, la obligó a mirarlo. Mientras ella veía el video, el acusado comenzó a tocarla en sus partes íntimas y ella gritó. Llamaba a su tía. Pero su tío le aclaró: "No te va a escuchar, porque toma pastillas para dormir".

Cuando la denunciante se enteró de eso comprendió por qué a partir de 2015 su hija había dejado de frecuentar lo de sus tíos, a donde tanto le gustaba ir antes. También entendió por qué había cambiado tanto su conducta. Había llegado al punto de confesarles a ellos y a sus amigas que no tenía ganas de vivir.