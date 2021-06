Una vacuna japonesa contra el dengue evitó 83% de hospitalizaciones en Fase III

La vacuna contra el dengue (TAK-003) de la farmacéutica japonesa Takeda, evitó el 83,6% de las hospitalizaciones y el 62% de la enfermedad en general, independientemente de la exposición previa del individuo al virus, informó la compañía sobre los resultados de estudios de Fase III e indicó que, además, no se identificaron riesgos de seguridad.



Los resultados preliminares provienen de un estudio de Fase III (Tides) en el que se inscribió a más de 20.000 niños y adolescentes sanos de entre cuatro y 16 años en países de América Latina y Asia donde el dengue es endémico.

Según informó en un comunicado Takeda, a lo largo de tres años (36 meses después de la segunda dosis) la vacuna TAK-003 demostró una eficacia promedio del 62% contra el dengue confirmado virológicamente: 65% en individuos que ya habían tenido dengue y 54,3% en los que no.



"TAK-003 también demostró una eficacia promedio del 83,6% contra el dengue hospitalizado, siendo más eficaz también en aquellos que ya habían tenido contacto con el virus (86%) que en aquellos que no (77,1%)", indicaron.



Además, la compañía señaló que "la vacuna fue generalmente bien tolerada, y no se observaron riesgos de seguridad importantes".



"Las epidemias de dengue se producen de forma repentina y los hospitales pueden verse desbordados por los casos graves de la enfermedad y por las personas que solicitan pruebas, por eso son tan auspiciosos estos resultados”, sostuvo Fernando LakKumar, investigador principal del ensayo Tides.



El 1 de abril, la empresa farmacéutica, presentó el pedido de aprobación frente a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y prevé hacer presentaciones durante 2021 en la Argentina, Brasil, Colombia, Indonesia, Malasia, México, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, donde el dengue es una enfermedad endémica.



La vacuna candidata tetravalente contra el dengue (TAK-003) de Takeda se basa en un virus del dengue vivo atenuado serotipo 2, que ofrece la ‘estructura’ genética para los cuatro virus de la vacuna.

Télam/RO