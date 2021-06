"Es imposible que se haya ido sola"

Es imposible que a la familia no se le quiebre la voz cuando habla ante los medios. Tania Torres, tía de Guadalupe Belén Lucero, desaparecida este lunes, aseguró que la nena "sabía muy bien el lugar donde estaba. Si se hubiese ido sola la hubiésemos encontrado". "Sabemos que con alguien se fue", sentenció.





Guadalupe tiene 5 años y este lunes acudió con su abuela al cumpleaños de su tía Georgina, hermana de su mamá, que vive en la casa de donde desapareció.

"Tomábamos chocolate adentro y ellas quisieron salir a la calle. Mi mamá salió a ponerle una campera (a Guadalupe) porque estaba frío. Mi sobrinita más chica, que tiene 3 años, entró y dijo 'la Guada no está', y mi mamá salió ahí nomás, pero todos pensando que estaba escondida", explicó la dueña de casa a Lafinur FM Radio.Esa otra pequeña, Ema, es hija de Tania. "Salieron a abrigarlos a todos porque estaba frío y no querían entrar. Entran, se sientan un minuto y entra mi hija avisando que Guada ya no estaba, diciendo que se fue con una nena". "Tengo dos hermanas, y lo único que pude preguntarle es cómo era esa nena, si era del tamaño de una de mis hermanas mas grandes o si era del tamaño de otra, no sabía cómo preguntarle. Me dijo que era del tamaño de Lucy, que me sigue a mí y tiene 20 años", relató Torres.La pequeña señaló al sur como la dirección en la que se fue su prima.El hermano de Guadalupe, que tiene 8 años, jugaba a la pelota con dos primos en la calle, a metros de donde las niñas jugaban a la rayuela.

Silvia Domínguez, abuela de la niña extraviada, salió a la calle y comenzó a llamar a su nieta, pero nadie contestó. Los niños aseguran que no vieron nada ni a nadie.El padre de la menor vive a tres cuadras de la casa de Georgina, en el barrio San Luis XXIII. "sabe dónde vive su papá, pero jamás ha buscado irse sola. Cuando mi hija avisó que no estaba, mi suegra salió a buscarla y fueron en una camioneta hasta lo del padre", repasó Torres.Sobre la posibilidad de que alguien se la haya llevado por la fuerza, Tania opinó que "a la fuerza no sé. Si bien es una niña hubiese gritado, los hermanos hubieran escuchado. Estaban ahí".