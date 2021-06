Estudiantes puntanos superaron otro desafío en la Copa Robótica

A pesar de las dificultades que se les presentaron, los cinco jóvenes puntanos que compiten en la Copa Robótica lograron superar el segundo desafío y continúan en carrera. En esta oportunidad debían mover por medio de la programación una maqueta que simulaba un cañón que mataba el virus del coronavirus.

A principios de mes María Candela, Mateo, Lautaro, Jorge e Iván (que lo hizo por medio de una videollamada, ya que vive en Villa Mercedes) se juntaron por primera vez en la Escuela N°14 “Martin Luther King”, dado que antes no lo pudieron hacer debido a las limitaciones impuestas por el confinamiento para prevenir los casos de coronavirus. Allí se pusieron manos a la obra y comenzaron a pensar en cómo resolver la próxima fase. Pero esta vez no lo harían solos, sino que tuvieron que formar una alianza con las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

El coordinador del equipo, Martín Fernández Macri, precisó que los chicos se juntan en la escuela dado que las pruebas son online, por lo que necesitan una buena conexión de internet. Aseguró que en el segundo desafío les tocó resolver un problema de programación en tiempo real, que consistía en apuntar unos "cañones" para eliminar un conjunto de coronavirus, para lo cual debieron establecer la distancia entre los puntos de la pantalla por medio de cálculos matemáticos.

“Tuvieron un solo día de práctica y al principio mucho no lo entendieron, pero al día siguiente nos fue bastante bien, tal es así que ganamos tres de los cuatro partidos”, dijo el coordinador. Sin embargo, resaltó que de un momento a otro la organización frenó la partida, debido a que se dieron cuenta que uno de los participantes de Santa Fe era un docente, y por reglamento eso está prohibido. “La competencia es solo para los chicos; nosotros los apoyamos y guiamos en el proceso, pero no podemos ser parte del equipo. Todos nos sorprendimos porque no esperábamos que eso sucediera”, explicó, y resaltó que al ser de la misma alianza, en un principio los habían descalificado a todos.

Al día siguiente la organización hizo una videoconferencia para dialogar sobre lo ocurrido. “Nuestro representante fue Iván Valle García, de Villa Mercedes. Él defendió nuestra postura, ya que no sabíamos lo que sucedió, pero de todas maneras siempre aceptamos el reglamento y eso cayó bastante bien”, expresó Fernández Macri, y dijo que al final decidieron no descalificarlos y dejarles los puntos parciales. “Por lo menos seguimos en carrera. Realmente felicité a nuestros alumnos porque es motivo de orgullo. Me llamaron desde Buenos Aires para destacar a Iván por como representó a la provincia”, dijo.

A pesar de ese inconveniente, el coordinador manifestó que San Luis sigue en carrera. “Si bien todavía no nos dieron a conocer la tabla de posiciones, sabemos que estamos de la mitad para arriba”, detalló. Dijo que hay otras formas para sumar puntos, y una de ellas es a través del “Desafío Social Media”, en donde el público tiene la oportunidad de ayudar con su voto los días viernes durante la transmisión del programa de la Copa Robótica llamado “Copa Te Ve”.

“Si bien nosotros logramos sumar un gran número de votos, no es la misma cantidad que Capital Federal por la diferencia poblacional. Junto a otras provincias nos quejamos dado que lo consideramos injusto, porque es imposible que lleguemos a alcanzarlos”, afirmó.

La próxima prueba:

El equipo de San Luis recibió el martes el próximo reto, que se desarrolla a través de una plataforma. Se trata de un juego de mesa que se llama Mastermind, en el cual se enfrentan dos contrincantes. Allí deben determinar el color de ficha que eligieron y el lugar en donde la posicionaron.

“Los chicos tienen que pensar en un algoritmo y adivinar un código en el menor tiempo posible. De esta forma descubrirán el color y la posición”, concluyó el coordinador.

Redacción