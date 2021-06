El clima obligó a suspender la recolección de residuos en la capital

Piden a los vecinos no sacar la basura este miércoles. Foto: El Diario.

"Esta noche no habrá recolección de residuos. Es solo por hoy (miércoles), para cuidar al personal por las bajas temperaturas y también evitar accidentes", dijo el subsecretario de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Municipalidad de San Luis, Mauro Lucero. Por eso, solicitó a los vecinos que no saquen la basura, así no se acumula en cestos y contenedores.

Durante esta jornada helada y blanca en la capital hay guardias mínimas en barrido y limpieza, alumbrado, SerBa y cementerios.

Prevención

La Dirección de Defensa Civil Municipal realizó tareas preventivas: esparció sacos de sal en los cruces peligrosos para evitar derrapes de vehículos y activó un protocolo por temporal y nieve.

Además, solicitó a la población circular con mucha precaución y recordó que si se prenden estufas, deben mantener los ambientes ventilados.