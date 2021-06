"Romper el silencio", el protagonista de un gran romance

El amor suele ser la motivación de todo canto o melodía, y el nuevo álbum de Mario Loyola no es la excepción. La diferencia radica en que el artista lleva el sentimiento más allá. Los trece temas que lo componen son un himno a la dedicación y la pasión, hasta entonces reprimida, que tiene por el folclore, un género muy apartado del que suele hacer. Ese es su mayor romance.

“Romper el silencio” es el primer disco solista de Mario y se trata de la conjunción de años de trabajo puertas adentro. Está compuesto por diez temas de su autoría, creados en un lapso de 15 años; dos covers y la reversión de una de sus canciones con la participación de Rubén Ehizaguirre, integrante de Los Nocheros.

Este disco tiene canciones que hablan del amor en todas sus formas". Mario Loyola, músico y cantautor.

El tecladista de Sabroso se animó a correrse del género tropical que lo ha cobijado desde un comienzo —y del cual planea seguir formando parte— para estallar en un grito feroz y defender su amor enraizado en el folclore que aprendió en su ciudad natal, Santa Rosa del Conlara.

“Tiene chacareras, zambas y tonadas en honor a Cuyo. Son temas de toda mi vida y hablan sobre el amor a un padre, un hijo o un amigo, no solo a la pareja”, detalló el cantante, quien espera poder debutar con “Romper…” en un show en vivo. Sin embargo, si la situación epidemiológica no mejora, no descarta la posibilidad de hacerlo mediante streaming.