En mayo, la balanza comercial cerró con un superávit de 1.623 millones de dólares

El intercambio comercial marcó en mayo un superávit de U$S 1.623 millones, por debajo de los U$S 1.912 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En el quinto mes del corriente año, las exportaciones ascendieron a U$S 6.764 millones, con un incremento interanual del 33%, mientras que las importaciones alcanzaron los U$S 5.141 millones, con un aumento de 62,4%.



La principal diferencia radicó en la fuerte suba que marcaron los precios internacionales de los productos que comercializa el país, ya que si se hubiesen mantenido los valores del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de solo U$S 524 millones.



Bajo este supuesto, y debido a que el índice de precios de las exportaciones tuvo una suba del orden del 35,9% interanual, el país registró una ganancia en los términos del intercambio de U$S 883 millones.



En mayo, la facturación por las exportaciones aumentó 33% respecto a igual mes del año anterior. Todos los rubros, con excepción de Productos Primarios, mostraron subas.



En ese marco, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) subieron su facturación en 34,7%, unos U$S 720 millones; las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se incrementaron más del doble, con un incremento de 117% y una facturación de U$S 899 millones; mientras que las exportaciones de Combustibles y Lubricantes crecieron 45,5%, por un monto de U$S 110 millones.



Por el contrario, la facturación del rubro Productos Primarios cayó 2,1%, al sumar U$S 42 millones, debido al descenso de 26,2% en las cantidades transadas, ya que los precios aumentaron 32,6%.



Este resultado se dio, fundamentalmente, por menores exportaciones de semillas y frutos oleaginosos, U$S 288 millones; de frutas frescas, U$S 49 millones; y de pescados y mariscos sin elaborar, U$S 17 millones, entre otras bajas.



En cuanto a las importaciones de mayo, el incremento de 62% interanual fue producto de un alza del 40% en las cantidades y del 15% en los precios, en promedio.



En mayo, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, China, Estados Unidos, Chile, India, Países Bajos, Vietnam, Egipto, Indonesia e Irán, en ese orden; los cuales en conjunto acumularon el 58 % del total de ventas externas.



Por su parte, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, India, Tailandia, México, Vietnam e Italia, y representaron el 70,5% del total de compras al exterior.



Los superávits más importantes de mayo correspondieron al comercio con Chile, U$S 295 millones; Países Bajos U$S 230 millones; Egipto U$S 201 millones; Irán U$S 200 millones, Indonesia U$S 194 millones; Perú e India ambos con U$S 159 millones cada uno; Vietnam U$S 146 millones; Arabia Saudita U$S 140 millones; y Malasia U$S 101 millones.



En tanto, los déficits más importantes se registraron con Paraguay, U$S 275 millones; Brasil U$S 228 millones; Alemania U$S 149 millones; China U$S 125 millones; Tailandia U$S 108 millones, Qatar U$S 79 millones; México U$S 72 millones; Francia U$S 63 millones; Bolivia U$S 57 millones y Japón U$S 42 millones.

Télam.