El gobierno nacional confirmó que las fronteras seguirán cerradas al turismo

El gobierno nacional anunció este viernes que las fronteras continuarán cerradas al turismo hasta el próximo 9 de julio, a la vez que fijó un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país, en el marco de la emergencia sanitaria que rige a causa de la pandemia de coronavirus.



"Todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo", explicaron fuentes oficiales.



La normativa que regirá hasta el 9 de julio establece que "continúan suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Chile; Brasil; India; países africanos y Turquía".



Todas las medidas fueron dispuestas para bajar el riesgo de contagios de coronavirus e impedir el ingreso de variantes que no registran circulación comunitaria en el país.



Además, se fijó un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país y se dispuso que "quienes regresen del exterior entre el 1° de julio y el 31 de agosto están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la CABA, durante diez días, contados desde el testeo realizado en el país de origen".



La estadía en los lugares de aislamiento estará a cargo del pasajero y se controlará que quienes regresaron de viaje estén en sus domicilios.



Se radicarán denuncias penales en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, de acuerdo con los artículos 205 y 239 del Código Penal, por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública, sancionadas con prisión de seis meses a dos años y con prisión de 15 días a un año, respectivamente, dijeron las fuentes.



Se recordó que "los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina. Además, deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro al séptimo día de ingreso".



"Quienes resulten negativos, al ingreso al país deberán cumplir con el aislamiento en los lugares que dispongan los gobiernos provinciales y de la CABA, y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo", indicaron fuentes gubernamentales.



En cuanto a las personas cuyos resultados arrojen un resultado positivo, cuando ingresen al país deberán realizar "otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera".



En cuanto a los ingresos autorizados como excepción por migraciones, a través de pasos terrestres, cada jurisdicción provincial “deberá disponer corredores seguros”.



“Los extranjeros no residentes que ingresen a desarrollar trabajos esenciales, con autorización de Migraciones, deberán cumplir con la cuarentena”, recalcaron las fuentes oficiales, que indicaron además que “las provincias deberán controlar el cumplimiento del aislamiento de las personas ingresadas desde el exterior”



En relación a los nuevos requisitos para transportistas y tripulaciones, se consignó que en materia de traslados terrestres “los extranjeros y nacionales deberán contar con testeo de COVID-19 negativo que tendrá una vigencia de siete días después de realizado”.



En los buques, los ciudadanos de otros países “deberán permanecer embarcados y no contarán con relevo en el país”, mientras los nacionales tendrán que “realizarse un testeo de antígenos dentro de las 72 horas de ingreso”.



Sobre los vuelos, se aclaró que “los extranjeros deberán movilizarse bajo modalidad burbuja en el país y cumplir los protocolos sanitarios, y los argentinos, realizar “testeos de antígenos como mínimo cada 15 días o menos”.

