Nuevos nombres para las cepas del coronavirus

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto que para denominar a las distintas variantes del coronavirus se utilicen letras del alfabeto griego. Así, las cepas británicas, sudafricana, brasileña e india ahora tienen que ser consignadas con las letras Alfa, Beta, Gamma y Delta, respectivamente. La justificación principal para adoptar esta nueva nomenclatura reside en que evita la estigmatización de los países en los que se detecta por primera vez una dolencia o alguna de sus variantes.

Algunos pensarán que es una decisión exagerada. Pero para otros es un paso lógico y correcto para no caer en prejuicios y malos entendidos. Aseguran que las epidemias no son eventos ciertamente agradables, y que por razones fortuitas e involuntarias muchas veces pueblos o naciones enteras quedan asociados de forma permanente a un padecimiento particular.

En Estados Unidos, grupos antiextremistas afirman que el incremento de los ataques que han experimentado integrantes de la colectividad asiática durante esta pandemia deriva en parte a que en la administración anterior era frecuente escuchar que las autoridades denominaran a la COVID-19 como el "virus chino".

Pero la vinculación de una enfermedad a una nación o región es un hábito arraigado y que se ha manifestado con asiduidad. Hoy, todos los libros de historia y de epidemiología tienen un capítulo importante reservado a la fulminante “gripe española” que se desató en 1918, una pandemia que causó unos 50 millones de víctimas fatales pero que no se originó, como la mayoría piensa, en la península ibérica.

Por eso, la Organización Mundial de la Salud convoca a las autoridades nacionales y también a los medios de comunicación a usar estos nuevos términos en base a las letras del alfabeto griego para consignar las “variantes de preocupación”. La entidad igual aclara que la medida no reemplaza a las denominaciones científicas ya acordadas, y que seguirán siendo empleadas en los trabajos de investigación.

Maria Van Kerkhove, la epidemióloga de la OMS, reiteró que “ningún país debería ser estigmatizado por la detección y el reporte de variantes".