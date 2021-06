En San Luis los particulares no consiguen oxígeno medicinal

Las dos distribuidoras de la capital tienen faltantes de oxígeno medicinal, como también industrial, debido a que las fábricas están abocadas a proveer al sistema de Salud. Uno de los propietarios, Roberto Rinaudo, dijo que hace 40 días no recibe el insumo de tipo medicinal y no le dan una fecha aproximada de cuándo habrá entregas.

"Lamentablemente no tenemos respuestas de los fabricantes, no hay un stock y no nos dicen fechas de ingreso. Las consultas de los clientes son permanentes", expresó el comerciante.

A mediados de abril, las fábricas notificaron a los distribuidores que podría haber faltantes de oxígeno industrial debido a que tenían que aumentar la capacidad de producción del tipo medicinal. A su vez, avisaban que las entregas de oxígeno medicinal no iban a ser constantes porque debían suministrar a hospitales, clínicas y centros de salud. Los distribuidores siguieron recibiendo oxígeno medicinal, aunque no siempre llegaban las cantidades solicitadas, mientras que la demanda se había triplicado.

También hay escasez de tubos y reguladores de presión para alquilar, y la compra es costosa.

"La verdad es que a nosotros ahora nos ha bajado la demanda. Las fábricas están enviando oxígeno industrial, el medicinal falta desde hace un tiempo. Ahora me mandaron únicamente tubos del industrial", indicó Exequiel Barroso, otro distribuidor de la capital.

Además, contó que la mayor dificultad es conseguir tubos y reguladores de presión para alquilar. "Llamé a la fábrica de tubos y por 45 días no están entregando. Con los reguladores de presión pasa lo mismo, les pedí a varios lugares y demoran o no llegan", contó Barroso.

El distribuidor dijo que intenta tener oxígeno medicinal para que a los clientes no les falte, pero no hay suficientes tubos para alquilar.

Barroso mencionó que el oxígeno medicinal sufrió dos aumentos. A mediados de abril el metro cúbico estaba entre $300 y $350, dependiendo del proveedor, y ahora está a $700.

En el caso de la compra de tubos, uno de cuatro metros cúbicos con el regulador de presión y la carga sale, en total, $80.000, aproximadamente.

En primera persona

La falta de oxígeno medicinal es el mayor miedo de las personas que dependen del insumo. Muchos pacientes tienen generadores eléctricos, pero les imposibilitan trasladarse.

"Los últimos dos meses estuvimos complicados con el oxígeno, porque hubo faltantes en los dos proveedores que hay acá. Es bastante difícil la situación, porque mi marido tiene una enfermedad respiratoria y es oxígenodependiente", contó Celia Becerra sobre la situación de su esposo, Gustavo Wolansky, quien tiene enfermedades de base, en febrero se enfermó de COVID-19 y las secuelas le provocaron que dependa del oxígeno de manera permanente.

"Tiene un generador, pero no es portátil, entonces movilizarlo sin un tubo es imposible y no había para cargarlos. El tubo que él tiene dura 4 o 5 horas y costaba $300; en la última carga de la semana pasada costó $400. Creo que el oxígeno debe haber aumentado en función de la demanda que hay", opinó Celia.