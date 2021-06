James Parker terminó la temporada y volvió al país

Terminó la temporada para el Club Balonmano Benidorm español y también para el puntano James Parker, que ya está en Argentina y desembarcará en San Luis para disfrutar de unos merecidos días de vacaciones.

“No fue un buen año para nosotros, no logramos mantener el equilibrio. El objetivo principal que era mantenernos en la elite del handball español lo conseguimos hace muchas fechas, pero queríamos pelear por más cosas importantes y no pudimos”, detalló Parker.

Para el puntano, hubo un momento clave en el equipo que fue determinante para el resto del año: “Fue cuando nos eliminaron de la Liga Europea por algunos falsos positivos de COVID-19 en el plantel. No nos dejaron viajar y no pudimos disputar el segundo partido; nosotros habíamos ganado en la ida y sin más, nos eliminaron directamente. Ahí arrancó mal la temporada, a pesar de que en la Liga estábamos a 3 puntos, antes de terminar la primera vuelta, de entrar entre los mejores cinco de la tabla. Luego no pudimos levantar cabeza y finalizamos décimos”.

El lateral puntano dio muestras suficientes en casi un año y medio de su gran potencial y que se trata de un jugador que va en continuo crecimiento. Es por eso que antes de regresar, concretó la extensión de su contrato por dos temporadas más.

Durante las 19 jornadas de la temporada pasada, Parker consiguió anotar 67 goles, y en esta superó los 90, para totalizar 157 goles en 42 partidos, con 3,5 goles de media. Su buen trabajo también le dio la oportunidad de disputar partidos con la Selección nacional.

“En lo personal también fue una temporada rara, tuve algunos partidos muy buenos. Creo que el parate de la pandemia también influyó en todos. Con respecto a mi continuidad, estoy muy ilusionado con la renovación. En Benidorm estoy muy a gusto y el club está trabajando bien de cara al proyecto de las próximas temporadas. Estoy muy contento de formar parte de él”, comentó el puntano, quien además cuenta con el total aval de su entrenador Fernando Latorre.

“Estoy satisfecho con los aportes de James semana a semana, pero todavía tiene mucho margen por mejorar y queremos que siga creciendo con nosotros. Me alegra poder contar con él para la próxima temporada, seguramente que con los fichajes y la base que tenemos podremos pelear más arriba de igual a igual con los poderosos”, sentenció Latorre.

Con respecto a lo que viene, “Junior” sentenció: “Los dirigentes están armando un equipo increíble, ya se aseguraron algunos fichajes excelentes y además tenemos expectativas de que nos inviten a alguna competición europea, luego de la eliminación por los falsos positivos. En la Liga el objetivo va a ser terminar entre los cinco primeros”.

El extremo derecho argentino Pablo Vainstein fue el último fichaje del Benidorm.

"Colo" Vainstein, tal como se lo conoce en el mundo del handball, integra la Selección Argentina con la que ya ha disputado Juegos Olímpicos y Mundiales. Se formó en el Colegio Ward argentino y también estuvo en Italia un par de temporadas en el Pallamano Conversano, pero ya en el verano de 2015 recaló en el BM Ciudad Encantada con el que ha disputado las últimas seis temporadas, y logrado 446 goles en los 136 partidos disputados hasta la fecha.

El técnico Latorre comentó: “El 'Colo' puede ser una pieza básica dentro del nuevo proyecto. Tiene mucho carácter, compromiso y profesionalidad; servirá de espejo para los más jóvenes. Además, su polivalencia lo hace un jugador muy valioso dentro de nuestro sistema”.

Mientras que Vainstein dijo: “Estoy feliz e ilusionado por el proyecto del club para la próxima temporada. Agradezco el interés y la apuesta que el club hace por mí. Por mi parte, es un lindo desafío en el que intentaré dar siempre el máximo para ayudar al equipo”.

A la vez, Parker se mostró feliz por tener un compinche argentino dentro del rectángulo de juego.

"La llegada del 'Colo' le aportará aún más jerarquía al plantel, es un jugador polifuncional que anda bien en todos los sectores de la cancha. Además, conoce muy bien la Liga y tiene mucho roce internacional. Creo que, si logramos un buen funcionamiento, estaremos para cosas importantes en lo que viene", cerró el puntano.

Además del lateral argentino, el Benidorm ya se aseguró la llegada para la próxima temporada de Álvaro Ruiz, Iker Serrano, Edu Calle, Pedro Borba, "Nacho" Valles, Luisfe Jiménez y José Carrillo.