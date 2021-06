El fútbol siempre ha sido un fenómeno complejo y difícil de analizar. Siempre ha tenido aristas deportivas, económicas y sociales. En ese mundo tan particular todo parece ser opinable. El avance de los medios de comunicación ha provocado que un fenómeno absolutamente presencial, en sus orígenes, resulte mucho más mediático en la actualidad. Cierto es, además, que lejos de sufrir la pérdida de convocatoria que ha diezmado a muchos otros rubros, el fútbol mantiene intacto su poder de atracción. En Argentina,las crisis económicas, la inseguridad, la proliferación de transmisiones y otras causas generaron, en algún momento, una disminución de público en los estadios. La prohibición de la presencia de público visitante agudizó esta realidad. Sin embargo, en la actualidad si bien el panorama es variado, las grandes instituciones tienen lista de espera para acceder a una localidad.

Es discutible cuánto refleja de una sociedad y cuántos de sus avatares le son estrictamente propios. Muchos ciudadanos acceden al fútbol exclusivamente vía pantalla. La televisión dedica canales enteros y durante toda la programación al fútbol. Quienes monopolizan las transmisiones monopolizan la información, generan “cronistas estrella” y debaten mañana, tarde y noche cada hecho, cada situación, cada partido, cada gesto, cada declaración. Y muchas veces se privilegian polémicas y declaraciones por encima del juego y los resultados. (Todo igual que en la política en general). El marketing que todo lo invade ha decidido reducir el panorama del fútbol a River Plate versus Boca Juniors, o Boca Juniors versus River Plate. El viernes dejó una postal elocuente. Se definía el torneo local: Colón versus Racing Club. La noche anterior jugó la Selección Argentina contra Chile por las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Dos acontecimientos que, en otros tiempos, hubieran resultado de un alto interés deportivo. Hubieran despertado un alto interés informativo. Sin embargo, el viernes todos los micrófonos, todas las cámaras y todas las elucubraciones fueron absorbidas porque un ídolo boquense dejó, de un modo supuestamente polémico, su club. La conferencia de prensa era a las seis de la tarde. Al mediodía los “periodistas especializados” (cada vez más “amigos” de los jugadores) ya lo habían adelantado todo. Mitad fue cierto, mitad todo inventado. Lo cierto es que este entuerto tapó absolutamente la final del torneo y a la Selección. El renunciante explicó públicamente sus razones. Los “periodistas especializados” dijeron antes, durante y después un cúmulo de razones diferentes. No le creyeron nada. La pelota, que “no se mancha”, contempla absorta. (Todo igual que en la política en general).

En la brutal exposición mediática del fútbol se viven haciendo “supuestas encuestas”. Todas parciales, relativas, sesgadas, distorsionadas. Todo “vía redes”. Solo existen los ídolos actuales. No existen ni el Racing del 66, ni el Independiente copero, ni Rojitas, ni Ángel Labruna, ni Amadeo Carrizo, ni “Los Matadores” y se podría prolongar el listado de ignorados. Hay una insoportable exaltación del presente. Y no se trata de recordarlos siempre, o de anclarse en el pasado. Sucede que permanentemente se alude “al ídolo máximo de la historia de…”. Hay una prevalencia absoluta de los hombres sobre las organizaciones. No se valora que los hombres, parte indisoluble de un club, van a pasar siempre. Los clubes quedan. Los “periodistas especializados” permanentemente se expresan con frases del tipo “todos los hinchas de… creen, piensan, sienten…”, ¿cómo lo saben? Hay una fuerte pretensión de monopolizar el sentir y el pensamiento de todos. (Todo igual que en la política en general).

No deberían ser solo hombres, son organizaciones. Es imprescindible en todos los órdenes armar equipos. Se vuelve imperioso un periodismo serio, fundamentado, responsable. Hay que abandonar las polémicas estériles e inexpresivas. Hay que admitir fortalezas y debilidades. (Igual que en la política en general).