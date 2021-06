Los mecánicos de las angustias y los temores

Para un momento de ocio durante la pandemia, como una compañía pasajera o simplemente como una voz en el teléfono —y no es la canción del Paz Martínez— que inunda el espacio y pregunta: “¿Nunca te ha pasado que…?” La oración puede completarse con “perdiste la esperanza”, “tuviste miedo al cambio” o “sentiste que tenías resaca emocional”. Como mecánicos del cerebro humano, el equipo de “Entiende tu mente”, el podcast de psicología más escuchado de habla hispana, recorre y desarma todos los rincones de las conexiones neuronales en busca de explicaciones a trastornos de salud mental y a conductas sociales.

¿Cómo recuperar la confianza? ¿A qué se debe el temor al cambio? Y ¿existe el miedo a ser feliz? Son algunas de las preguntas que analizan, arman y desarman, cual motor de un auto, los españoles Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González en audios de no más de 20 minutos, publicados una vez por semana.

La primera mente que se encendió fue la de Molo hace cuatro años. El comunicador social decidió estudiar Psicología y en ese momento saltaron los fusibles, la térmica sobrepasó sus límites normales y se cortó la luz: tenía que crear un podcast con todos aquellos interrogantes comunes sobre las conductas humanas que la carrera le iba respondiendo.

Pero como no podía hacerlo solo, encontró a dos personas igual de electrizantes y motivadas que él. “Siempre fui muy bueno en buscar el mejor equipo posible. Conocía a Mónica de un trabajo anterior en radio y a Luis en una cena, pero como profesional sabía lo bueno que era, ahí mismo le dije mi idea. Luego llamé a Mónica, quedamos los tres en un estudio de grabación e hicimos el primer podcast a modo de prueba. Salió magia”, relató Molo.

El 21 de abril del 2017 salió el primer podcast que se dividió en dos capítulos enteros dedicados al estrés. En ese momento, nada pasó. “No tuvimos casi audiencia, nos escucharon los amigos, los familiares y cuatro o cinco despistados”, recordó.

Actualmente están por alcanzar las 50 millones de reproducciones. El fundador de “Entiende…” reflexionó: “El crecimiento fue muy grande pero muy natural. Los podcast funcionan mucho con el boca a boca. Es como una cadena de favores, a uno le gusta y se lo recomienda a tres amigos y esos tres a otros tres”.

Con el crecimiento del público, también aumentaron los problemas, a tal punto que los mismos oyentes comenzaron a pedirles que hablaran sobre determinados trastornos. Así llegaron a recibir hasta 30 mensajes por día, 210 semanales de los cuales solo uno se escoge. El criterio de selección es simple: “¿Cuál puede ayudar más a la gente?”.

El creador de “Entiende tu…” justificó: “Hay propuestas muy interesantes pero que son de poca ayuda. Incluso cuando son temas muy llamativos, como trastornos muy curiosos de salud mental que puede que tenga mucha audiencia y escucha. Pero si consideramos que no van a ayudar no los tratamos, hablamos de eso con lo que sentimos que hacemos un real aporte”.

El otro cuestionamiento intrínseco, y hasta inconsciente, que se hacen los autores es: “¿Cuál tema puede ayudarnos a nosotros?”. En algunos de los capítulos son los propios locutores los que se ponen al frente de ciertas problemáticas y se asumen ellos mismos como protagonistas.

“La comunicación puede ser verbal o no, incluso cuando haces audios esta última es la que prevalece en un 90 por ciento con el tono de voz, las inflexiones y las pausas. Entonces, al final el oyente sabe si lo que transmitís es real, si estás a gusto y cómodo. Recibimos muchos mails diciendo 'hoy notamos que Mónica estaba más triste' o 'noté más contento a Luis'”, reveló. Y, en una forma casi poética, resaltó: "Ellos saben cuando escuchan si lo que decís es genuino. Es algo que conecta con el corazón y ahí no hay forma de esconderlo. Cuando estableces esa conexión es como un enamoramiento”.

No son 50 millones, es uno

En el colectivo yendo a trabajar, en la fila del banco o antes de ir a dormir en la tranquilidad de la cama con la noche como frazada; una persona se pone los auriculares, abre Spotify y escribe en el buscador “Entiende tu mente”. La lista se despliega y aparecen 190 títulos, a un scrolleo de distancia se encuentra un mar de opciones, temáticas y temores. El capítulo más llamativo, el que sigue en orden cronológico o el más reciente. Un play y comienza el recorrido.

“El audio se escucha de forma independiente. Cuando ves la televisión estás acompañado, pero los podcasts son en soledad y con auriculares. He tenido claro siempre que hay que hablarle a un individuo y ponerse a su lado. Nos dirigimos a una única persona porque somos gente muy normal que podría estar a tu lado en el transporte público y que comparte el conocimiento que tiene sobre temas que nos apasionan”, explicó sobre una de las particularidades de los podcasts que realizan. Eso, sumado a un equipo de profesionales que los guían en las diversas temáticas, cree Molo, es uno de los factores que los llevó a ser los más escuchados.

Una voz de esperanza

Como se repitió durante todo el año con la pandemia, la salud mental comenzó a tener la verdadera relevancia que conlleva. El encierro, la incertidumbre de si llegará el final y las convivencias forzadas no hicieron más que acrecentar algunos de los trastornos que el equipo de “Entiende…” ya venía trabajando.

“Hubo un cambio significativo, nos gusta saber que tenemos más o menos el control de nuestra vida aunque sea irreal. Controlamos solo una pequeña parte pero cuando se rompe todo y no sabes a qué asirte hay mucha frustración. A nivel psicológico los problemas se han multiplicado durante la pandemia, con lo que hubo más peticiones de todos los temas. Notamos que muchas personas buscaron en nosotros esa esperanza y esa pequeña luz”, resaltó Molo, y remarcó que, si bien los podcast son una gran ayuda, en casos superadores siempre es mejor ir a un terapeuta.

Tras cinco temporadas con temas atemporales, tres años de investigaciones y consultas y 190 trastornos y teorías sociológicas analizadas, Molo asegura tener energía y fuerza para encarar otras cinco temporadas más. “Somos personas que se aburren con facilidad, necesitamos nuevos objetivos y retos, pero lo bueno es que el formato nos permite innovar, cambiar y jugar, la pasamos muy bien. Creo que hay 'Entiende tu mente' para rato, y si algún día nos aburrimos, seguiremos con un formato distinto y ya está, problema solucionado”.

Entender la mente humana es un trabajo complejo, para algunos hasta imposible. No hay dos personas iguales, por ende no hay dos razonamientos espejo. Mónica, Luis y Molo no planean descubrir una nueva forma de hacerlo, por el contrario, buscan normalizar aquellos mecanismos comunes del cerebro en respuesta a distintas situaciones negativas o que lo alteran.

“Tratamos la salud mental con conocimiento pero sin estar en un altar. No decimos la típica frase de 'a alguien que le esté ocurriendo esto', sino 'a quién no le ha ocurrido alguna vez'. Creo que esa es la clave: hablar desde nuestra perspectiva de personas normales e imperfectas que a veces se ven superados por la vida, y que cuando lo necesitan, piden ayuda. No tenemos el secreto de la felicidad continuada, porque no creemos que exista”, finalizó el alma mater del podcast en donde el público se ve reflejado en cada uno de los conductores, quienes sufren, se emocionan o entristecen con los oyentes. Para Molo no hay diferencia, ellos son un escucha más.