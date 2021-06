Caso Johana Galdeano: la querella evalúa recusar a la jueza Ucelay

La abogada que representa a la familia de Johana Galdeano, Leticia Latini, dijo que evalúa recusar a la jueza Mirta Ucelay, quien el viernes procesó a Juan Carlos Solalinde por el femicidio de la joven, cometido el miércoles 26 en Villa Mercedes. “Creo que ya es evidente no solamente el amiguismo que tiene (la magistrada) con Gonzalo Estrada (el defensor del femicida), que manifestó durante todo el desarrollo del proceso, sino que es una persona que no tiene perspectiva de género y que tildó a Johana de violenta. En los considerando (de la resolución) puso que había violencia de las dos partes. Solalinde le pegó cinco tiros con una Magnum. ¿De qué está hablando, cuando todos los testigos acreditaron que la chica vivía siendo amenazada y violentada? Ella (la víctima) al último rebalsó por todo lo que Solalinde le hizo y porque no sabía que él estaba planeando todo esto. Cualquiera se daba cuenta, menos la jueza”, consideró Latini.

No es la primera vez que la abogada cuestiona el accionar de la jueza Ucelay en relación a esta causa. “No sé si habrá hecho un curso sobre la Ley Micaela (NdP: o Ley de Capacitación Obligatoria en Género, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la República Argentina). Mostró maltrato a los testigos y complicidad con Estrada. Yo me sentí totalmente humillada, degradada. Me levanté más de una vez y le dije si quería que me retirara, porque sentía que estaba de más ahí. Es más, delante de la madre de Johana me dijo ‘¿para qué vas a ofrecer testigos?’”, comentó Latini.

En cuanto al maltrato hacia los testigos, la referencia apunta a la audiencia en la que declaró uno de los peritos de Criminalística que trabajó en el domicilio de Solalinde, donde Johana fue ejecutada. Dijo que el interrogatorio a ese testigo, en particular, no pudo desarrollarse como hubiera correspondido, y que tanto ella como el abogado Gastón Yllera, con quien representa al particular damnificado, se sintieron coaccionados. Dado que, al momento que intentaron repreguntarle sobre el estado en el que vio la escena y las condiciones en las que trabajó, la magistrada no se los permitió.

Que investiguen a policías

La abogada sostuvo que lo que Ucelay no dejó que el testigo expresara es que hubo "un amedrentamiento de parte de la gente que estaba en la casa del imputado, que contaminó la escena” y también “policías que ensuciaron el lugar del crimen". Se refería puntualmente a un efectivo que es "íntimo amigo de Solalinde" y puso el vehículo “adelante del auto de Johana, donde también había sangre".

Refirió que recaba pruebas para presentarle una nota al jefe de Policía, comisario general Darío Neira, para que eso se investigue. Ese policía, según dijo, estuvo pasado a disponibilidad y ahora es jefe de una división. “Es el que puso el auto, un Peugeot, en la escena del crimen y eso se ve en una transmisión en vivo que hizo un programa de radio en el lugar”, detalló la letrada.

“En su declaración obviamente no habló bien de Johana, habló a favor de Solalinde. Según su testimonio, fue el primero que llegó al lugar del hecho y dijo que después, cuando llegó a su casa, encendió su teléfono, vio que tenía una llamada de Solalinde y que no sabe qué pasó, pero la borró. Explicó que fue hasta allí porque le dieron conocimiento los efectivos de la Comisaría 8ª, que llegó antes que ellos. Luego, los de la comisaría dijeron que arribó después”, indicó.

También señaló que la magistrada no hizo lugar al testimonio de otro efectivo. “A él lo puso como testigo la defensa, diciendo que era quien filmó unos videos que se viralizaron. En realidad no los filmaba él, porque se la escucha decir a Johana ‘y vos Federico ¿qué me filmas?’, en referencia al jardinero (de la casa de Solalinde), que salió como testigo diciendo que él no escuchó los disparos”, expresó Latini.

Más allá del procesamiento, la letrada dijo sentirse asombrada por los considerandos, y porque “la jueza hizo la vista gorda” ante quienes, para ella, tuvieron una suerte de complicidad, como el jardinero (con su declaración), el policía que estuvo en el lugar (con su accionar) y hasta el defensor. “Lo ayudó a planear todo, porque fue el que le hizo las denuncias, el que le hizo las presentaciones”, consideró.

Reparación económica

Por último, la letrada comentó que el hijo de Johana queda amparado por lo que establece la Ley Brisa (que brinda reparación económica para niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad sin límite de edad, cuyas madres o personas que estaban a cargo de sus cuidados fueron víctimas de femicidios u homicidios derivados de violencia de género o intrafamiliar). “A la fiscal le llegó (la información) de que la exhortan a la mamá de Johana para que le den sentencia certificada, a los fines de que pueda ir a Anses a hacer los trámites. Es decir que Nación está siguiendo el caso”, contó.