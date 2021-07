Una potranca lucha por su vida en el Refugio de Contención Animal

Una potranca de cuatro meses lucha por su vida en el Refugio de Contención Animal. Fue rescatada el lunes cuando el personal del área recibió un llamado telefónico al 147, Sistema Único de Reclamos (SUR). Tenía hipotermia, un gran grado de desnutrición y deshidratación. Médicos veterinarios intentan estabilizar su temperatura corporal y que pueda alimentarse por sus propios medios.

El animal estaba tirado en una calle interfábrica. "Estaba viva de milagro, intentaba comer del piso, pero estaba muy débil, además tiene sus patas delanteras obstruidas. A una no la asienta directamente, su vaso está sano, pero doblado", detalló Soledad Martínez, responsable del predio.

Las primeras acciones que realizaron los profesionales fue darle calor, abrigarla, conectar estufas en su establo y colocarle una capa para que pueda aumentar su ritmo cardíaco. "Ese día hizo mucho frío, ella estaba literalmente tirada y sin fuerzas para pararse. Si no llegábamos a tiempo se iba a morir", sostuvo. Luego agregó: "No entendemos por qué estaba en esas condiciones, es muy chica para comer sola, debería estar mamando. Lo llamativo es que no hay caballos en esa zona. Por eso quiero creer que se ha perdido y no supo cómo volver", contó Martínez.

La pequeña todavía no tiene un nombre, la prioridad es salvarle la vida. "Ya la bautizaremos, lo que nos urge ahora es que esté estable, hay una evolución favorable pero muy lenta. Ayer se reincorporó, comió y tomó agua por sus propios medios", reveló la responsable del refugio.

La funcionaria además explicó que por su condición no puede caminar mucho, y su estado deplorable es de vieja data. "No sabemos si ha tenido dueño en algún momento, ni dónde está su mamá. Lamentablemente no es la primera vez que nos encontramos con situaciones similares, el año pasado en pleno verano recibimos una denuncia de maltrato y pudimos rescatar a una potranca recién nacida, pero falleció. El otro que también tuvimos en el refugio fue a Aukan, que lo mataron cuando lo carnearon vivo", recordó, con tono de angustia. También dijo: "No entiendo esa crueldad con los animales, sé que el mantenimiento para tenerlo como se debe es costoso, pero si no lo pueden afrontar directamente no los tengan. Ellos sufren mucho. Y no pasa solo con caballos, días atrás en plena nieve dejaron gatitos y perritos de menos de cuarenta y cinco días, muy bebés, tirados en un descampado, no saben defenderse y los dejan morir. Hay que ser responsables con una mascota", consideró.