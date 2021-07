Las multas por tirar basura en los puntos verdes pueden llegar hasta los 20 mil pesos

Las motocargas y los carros que se dedican a limpiar terrenos, patios y levantar residuos de la vía pública para tener un ingreso de dinero en su hogar deben respetar los lugares habilitados para descargar. Es que la sanción económica por tirar otro tipo de basura en un punto verde, en el que se puede arrojar solo restos de poda y escombros, puede costar desde cinco mil hasta veinte mil pesos.

Actualmente hay cuatro sitios destinados para esta actividad y son controlados por inspectores municipales: en el barrio Kilómetro 4, en la calle Brigadier Ramírez; en La Ribera entre la ruta 2b y el canal de la Dársena; en el exclub Caza y Pesca, en Montevideo y Eleodoro Lobos; y en la calle Chile extremo sur.

"Estos están habilitados para que los carreros y las motocargas puedan tirar ramas y escombros, es decir el material seco. Los sólidos urbanos los tienen que llevar al Centro de Disposición Final, a lo que es el basural de la firma Servicios Ecológicos", explicó Soledad Ojeda, jefa del programa Puntos Verdes.

Estas ubicaciones están habilitadas durante las veinticuatro horas y se limpian dos veces por semana con una pala mecánica y un camión volcador. "Las personas no necesitan ninguna autorización para ingresar y tampoco se les cobra", dijo.

Pero si un particular limpia el patio de su vivienda, tiene ramas y las quiere trasladar por sus propios medios, las tiene que llevar a la Escombrera Municipal, que funciona en calle Maestro González y kilómetro 5. Abre de lunes a sábados de 8 a 20.

"Teníamos el proyecto de colocar cámaras en cada punto verde para que no se convierta en un basural. Pero la cotización subió tres veces y acá no hubo quién lo cotice, por lo que quedó desierto, entonces ya desistimos de eso", recordó la funcionaria. También aclaró que esa tarea la está cumpliendo el personal que va todos los días. "Ellos tienen la posibilidad de labrar un acta de sanción si lo consideran necesario. Por ejemplo, si llegan y ven a una camioneta que está depositando residuos que no sea poda ni escombros, primero se lo notifica y explica para qué es el punto verde. Pero ante la desobediencia, se labra el acta y se destina al Tribunal municipal de Faltas", sostuvo.

La funcionaria además comentó que en los últimos dos meses las multas llegaron a seis conductores. "Hay períodos en que no hay sanciones y otros en los que quizá sean cinco o seis", reveló.

Ojeda adelantó que trabajan en un proyecto que consiste en cerrar estos lugares. "Vamos a poner una garita de seguridad para que el vecino pueda depositar todo lo que es poda y escombros pero de forma más controlada, no como están ahora. Estamos a la espera de que nos asignen un terreno municipal para hacerlo como corresponde. Será cerrado con material probablemente con block, designaremos a personal para que sea seguridad allí. Va a tener piso, una fosa que dividirá los escombros de la maleza, de las ramas y demás. Habrá un encargado que guíe a los camiones dónde deben tirar, que controlen que la basura solo sea la que corresponda y no otros materiales", anticipó.

Como parte de la propuesta, también consideran crear un área destinada al depósito de cubiertas. "Como Medio Ambiente tiene un convenio que recoge los neumáticos de los hogares, la idea es que ahora también los puedan llevar a ese lugar cerrado, y una vez que haya una cantidad considerable serán enviados a la escombrera. Estimamos que esto saldrá rápido, porque ya está el expediente generado", reveló.