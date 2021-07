Caso Marilyn Cejas: esperan la indagatoria del sospechoso de matar a la joven

Hace nueve años, el 12 de julio de 2012, los parientes de Marilyn Cejas recibieron la noticia que marcaría inexorablemente la historia familiar: la joven de 23 años había muerto de un disparo en la cabeza. La Policía les informó a sus padres, Marta Mercau y Alberto Cejas, que ella se había suicidado. Pero ellos nunca creyeron en esa versión, siempre aseguraron que quien era su pareja en ese entonces, el policía Roberto Darío Celi, para ellos guardaba relación con lo sucedido. El mes pasado, en una de sus últimas decisiones como jueza, Virginia Palacios —quien actualmente es la fiscal de Cámara 1— dispuso el llamado a indagatoria de Celi por homicidio, según le contaron a El Diario Marta y Alberto este lunes. Tras años de pedir de forma sostenida que se profundizaran las averiguaciones, sienten que ahora están más cerca de la justicia. “El mensaje para la sociedad es que no hay que rendirse nunca, cuando uno sostiene la verdad, no hay que apagarse nunca”, expresó Marta.

Marilyn “apareció en la casa de Celi con un disparo en la cabeza, con el arma reglamentaria de él. A partir de ahí sucedieron cosas que nos generaron dudas de que fuera suicidio. Lo más relevante era que el tiro era en sien izquierda cuando ella era diestra”, resumió la mamá de la joven en la puerta de Tribunales, donde este lunes se manifestaron para recordarla.

La causa está radicada en el Juzgado Penal 3, en donde actualmente hay jueces que subrogan. “Antes de irse (NdP: de asumir en su nueva función, a fines de junio), Palacios hizo una investigación muy profunda, que llevó a un cambio de carátula, que pasó a ser ‘Homicidio calificado por el uso de arma de fuego’. El 6 (de junio) estaba programada la audiencia indagatoria, pero no se localizó a Celi, dado que no vive acá. Por eso no se lo pudo notificar. Ahora tenemos que esperar que finalice el receso judicial de invierno para que lo vuelvan a citar”, explicó la mujer. Según el dato que tienen los padres de Marilyn, Celi (quien ya no sería policía) residiría actualmente en Mendoza. Alberto dijo que ellos desconocen si se ha ordenado su detención, pero a criterio de ellos, es una medida que se debería haber adoptado.

Alberto contó que la investigación que desarrolló Palacios y que derivó en el cambio de carátula incluyó solicitar y analizar sábanas de llamadas, e informes, como el de la segunda autopsia que ordenó hacer (fue en 2019) y el de pericias que realizó la Policía Federal. “Eso llevó a armar el rompecabezas”, refirió el papá de Marilyn.

La decisión de Palacios avaló las sospechas y presunciones que la familia Mercau-Cejas sostuvo desde el comienzo. “Nunca creímos en el suicidio. El juez Jorge Sabaini Zapata (NdP: actualmente juez de la Cámara Penal 1) archivó la causa como un suicidio, pero los argumentos de él eran muy pobres para sostener eso. Nuestra lucha es que se haga justicia y se investigue como corresponde, hasta llegar a lo que hemos llegado hoy”, dijo Marta, quien aseguró que continuará su pelea para que otras personas —entre ellos, los instructores de la causa, jefes policiales, personal de Criminalística, etc— que tuvieron alguna intervención también sean investigados. Creen que deben dar explicaciones porque cometieron irregularidades y hubo complicidad, acotó Alberto. “Lo que se tenía que secuestrar no se secuestró, no se preservó nunca el lugar del hecho… La primera complicidad es de los instructores, que no hicieron su tarea. Ellos se lavaron las manos diciendo que respondían órdenes de arriba”, manifestó Alberto.

Redacción / NTV.