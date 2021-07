El parque Eva Perón, un epicentro constante de hechos vandálicos

La rotura de luminarias, cables y la sustracción de artefactos esenciales para el alumbrado del parque Eva Perón nuevamente fueron protagonistas el fin de semana, fue personal municipal el que encontró los vidrios de las lámparas dañadas. Los ataques en el lugar son una constante y demandan grandes inversiones para volver a poner las instalaciones en condiciones.

"Lamentablemente que suceda esto es muy frecuente, desde que yo asumí la gestión ya perdí la cuenta de cuántas veces pasó. Por eso ahora estamos analizando cómo podemos solucionar este inconveniente, porque no es solo reponer las cosas, hay que darles un fin a las malas conductas que nos perjudican a todos", explicó Marcela Aguilera, jefa del Programa municipal Alumbrado Público y Semáforos.

El predio está ubicado en avenida Aviador Origone, desde Italia hasta presidente Perón, y la repetición de hechos vandálicos ha dejado sin energía eléctrica al sector. "En esa zona no hay cámaras. Si hubo, las rompieron. Consultamos con vecinos y siempre lo mismo, nadie vio nada, hay como cierta complicidad en ese tipo de situaciones", agregó.

En el último episodio, que fue el sábado, detectaron que se robaron todo el cableado, tanto el aéreo como el subterráneo. Y estiman que para reparar y reemplazar todo, deberán invertir un poco más de un millón de pesos.

En los presupuestos que pudieron observar, lo más económico es reponer la parte superior, porque hacerlo bajo tierra llevaría el doble de material. "Pero también estamos viendo algún tipo de energía alternativa, como la solar, aunque es muy costosa, todavía no lo podemos confirmar. Ante tanta reiteración de vandalismo es complicado tomar la decisión, pero sin perjuicio de eso estamos hablando de esa cifra para poder recuperar ese espacio", aseguró.

De todos modos, la funcionaria adelantó que a mediados de septiembre u octubre comenzarán los arreglos en la zona para que en el verano el parque se pueda disfrutar.

Este tipo de ataques se replican en algunos barrios. "Nos han robado artefactos completos, no es en toda la ciudad, pero sí hay zonas que son más propensas y nadie ve nada. Pero al momento del reclamo es puntual: 'Hace cinco meses que no tengo luz'. Uno concurre y ve que se llevaron todo", afirmó. También reflexionó: "Hay personas de un cierto rango etario que salen de gira y rompen cosas, otra explicación no encontramos".

Los daños más frecuentes son los tableros apedreados, las fotocélulas destruidas al igual que las tapas de los postes, incluso en algunos complejos habitacionales sustraen hasta las columnas. "Estas conductas se van naturalizando de a poco, la misma gente ya está acostumbrada a que suceda y no puede ser así. Cuando vemos en alguna calle que la luz está encendida permanentemente es porque la fotocélula no está funcionando. Y es imposible que nadie vea nada, una sola persona no puede hacerlo", aseveró.