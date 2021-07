Atlanta eligió San Luis para realizar una minipretemporada

Tras cerrar una primera rueda en las principales posiciones de la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, el Club Atlético Atlanta, que dirige el ex Boca y San Lorenzo Walter Erviti, eligió San Luis para realizar una pretemporada de una semana antes de volver a la competencia.

El "Bohemio" se alojó en las residencias de la ULP y trabajará la parte física en el campus "Arturo Rodríguez Jurado", mientras que tendrá algunas prácticas de fútbol en el estadio provincial "Juan Gilberto Funes".

“Estamos felices por poder utilizar estas instalaciones de primer nivel. Me tocó venir varias veces a la provincia y la he visto crecer viaje tras viaje. No es normal en nuestro país, pero en esta provincia las cosas se cumplen y me pone feliz que vivan y crezcan de la manera en que lo hacen”, dijo el ex Boca a minutos de terminar la primera práctica en el “Juan Gilberto Funes”.

A su vez, Erviti destacó la infraestructura de San Luis, subrayó que “todo está prolijo, pintado y ordenado”, y aseguró que las condiciones están dadas para “mejorar en lo deportivo”, el objetivo con el que llegaron a la provincia.

El plantel entrena en doble turno y tiene previsto disputar partidos amistosos con Juventud y Estudiantes antes de regresar a Buenos Aires, ya que este fin de semana tendrá fecha libre y su próximo compromiso oficial será el 24 de julio, cuando reciba a Chacarita, por la 18ª fecha de la Primera Nacional.

Dentro del plantel del "Bohemio" hay presencia puntana. Uno de los jugadores que integran el primer equipo es Santiago "Maluma" Solari, el extremo que tuvo su paso primero por Estudiantes, luego en el Sporting Club Victoria y finalmente explotó en Juventud Unida Universitario, donde tuvo un gran torneo que le permitió este salto de categoría.

Llegó a Atlanta a préstamo y con una opción de compra por el 50 por ciento del pase.

El otro puntano del plantel es David Suárez, quien por ahora juega en la reserva del equipo y espera su chance para llegar al primer equipo.