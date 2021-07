Rodrigo Coria superó a Vargas y se coronó campeón superwelter

Rodrigo Coria se impuso el jueves por la noche al invicto nacido en Chubut, José Vargas, por puntos, en fallo unánime, tras diez asaltos, y así conquistó el título latino plata superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que estaba vacante.

El boxeador villamercedino radicado en Córdoba tuvo una muy buena primera parte, en donde mostró toda su calidad, y un segundo pasaje en el que si bien pasó por una laguna mantuvo a raya a un Vargas que estaba invicto y no contó con muchas ideas. Las tarjetas de los jueces marcaron: 97-93 (Jesuan Letizia), 99-91 (Alejandro Bokser) y 97-93 (Maximiliano Dolce), todas a favor de Coria.

Rodrigo (ahora 9-3, 2 KOs) hizo pesar su mayor roce como profesional y sobre todo su ventaja de once centímetros de altura (1,78 metros contra 1,67), con los que frenó los ataques de Vargas (7-1-2 KOs). Firme y parado de contragolpe usó correctamente el jab y las izquierda ascendente y cruzada al mentón del nacido en Esquel.

La variedad de combinaciones lo tuvo como claro dominador, aunque hubo momentos en el que cedió la iniciativa, sobre todo en la sexta y séptima vuelta en donde Vargas lo incomodó buscándolo arriba.

Sin embargo, fue desprolijo y la dificultad para trabajar en la corta distancia (debido a la diferencia de alcance) le pasó factura. Rodrigo fue más preciso y esa fue la clave que le permitió mantener la ventaja sobre el rival y conquistar su primer título con 22 años.

"No subí confiado porque podía pasar cualquier cosa, pero me sentí cómodo. En el primer round vi que era más rápido y conectaba mejores golpes, pero no me podía descuidar. Él (Vargas) fue un rival bastante duro, estaba bien entrenado y ya había peleado a diez rounds. En cambio, para mí fue la primera vez", comentó Rodrigo a El Diario el día después del combate.

El campeón que de pibe jugaba al fútbol en Jorge Newbery, señaló sobre la segunda parte de la pelea que lo tuvo más reticente que en las primeras vueltas: "En el sexto y séptimo round me sentía cómodo, pero no quería exigirme. Sabía que si lo iba a buscar podía haber una contra, venía ganando cómodo trabajando a la distancia y preferí seguir en esa, no cambiar".

Rodrigo lleva el boxeo en la sangre. Le apasiona el fútbol, pero decidió seguir los pasos de su hermano mayor, Gonzalo, quien se adueñó del título Internacional mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Chihuahua, México, ante el local Marco Antonio "El Dorado" Reyes.

Para el menor de los hermanos entrenado por Juan Carlos Del Grecco fue el debut como fondista (estuvo a cargo de la pelea central) y el primer cinturón que consigue en su primera chance como profesional.

Además, con esta victoria el villamercedino suma su cuarto triunfo en fila (les ganó a Walter Saravia, Dario Baigorria, Diego Cruz y Vargas) y se posiciona en una división difícil, pareja y con grandes nombres.

"Recibí mucho mensajes, estoy contento. Ahora hay que esperar propuestas, pero todavía no hay nada seguro. También tengo que prepararme mejor para diez rounds", cerró el nuevo campeón Latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

