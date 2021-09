Rodrigo Coria: "Me gustaría probarme afuera"

En apenas un mes y medio, Rodrigo Coria alcanzó el sueño que todo boxeador desea en su carrera profesional: ganar más de un cinturón en una categoría. Y para el "Zurdo" de 22 años la suma exacta es de dos. A mediados de julio, el villamercedino conquistó el título latino plata (vacante) de la CMB y el pasado sábado se convirtió en el nuevo monarca sudamericano de los superwelter, tras vencer en las tarjetas al riocuartense Adrián Sasso. "Aunque parezca que no, estoy muy contento. Fue diferente empezar la semana sabiendo que soy campeón sudamericano", dijo atónito a El Diario.

La sorpresa para Rodrigo es grande. Cuarenta y ocho horas después del combate la adrenalina recorre todavía su cuerpo y la felicidad por lo conseguido empieza a surtir efecto. Nunca se le cruzó por la cabeza que en tan poco tiempo y en un contexto complicado podría lograr lo que otros boxeadores buscan desde hace años. "Con el tema de la pandemia me resultaba difícil pensar que iba a haber tantas peleas seguidas, y no me imaginaba ganar dos títulos en poco tiempo. Ahora vamos a esperar qué surge. No hemos planificado nada, pero sí estamos pensando en cosas más grandes. Me gustaría mucho probarme afuera, salir al extranjero", señaló.

En cuanto al combate frente al excampeón, quien llegaba a Oncativo como favorito con un récord envidiable (16-3-0/8 KO), el pupilo de Carlos del Grecco comentó: "En la previa pensé mucho en la pelea y fui de menor a mayor. La estrategia fue esperarlo, ver qué hacía en los primeros cuatro rounds y después salir a tirar. Dentro de todo, en medio de la pelea se planteó otra cosa, me sentí muy cómodo. Me cuidé mucho del gancho y lo busqué con la derecha. Sabía que era clave porque vi otras peleas de él y le molestaba".

"En varios rounds me sentí bien. En el segundo pude haber pegado mucho más, pero le hice caso a la esquina y me cuidé. Después en el sexto, séptimo y décimo la verdad que también me sentí muy cómodo", recordó Coria, radicado desde hace unos años en Córdoba.

Con este nuevo triunfo, el quinto consecutivo en su historial, el "Zurdo" llegó al décimo como profesional (dos de estos por nocaut), registrando además tres derrotas.

Rodrigo ya piensa en una futura defensa. Se ilusiona con seguir creciendo, con engrosar el récord y hacer el mismo recorrido que su hermano mayor, Gonzalo Coria, boxeador de peso mediano que se presentó en Europa y en el mítico MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos. El villamercedino no se achica y sueña en grande.