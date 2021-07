Castaño pidió la revancha urgente y dijo que la pelea "la ganó"

El boxeador Brian Castaño, quien empató por fallo de los jueces y generó polémicas frente al estadounidense Jermell Charlo, aseguró que él fue el ganador de la pelea y pidió "la revancha inmediatamente". El combate se realizó en la madrugada de este domingo en el AT&T Center en San Antonio, Texas, y estaba en juego la unificación de las coronas de la AMB, CMB y FIB de la categoría superwelter.

"Yo sentí que la pelea la gané. Quiero pedir la revancha inmediatamente, sé que la pelea la gané yo. Me ha pegado alguna que otra mano y he estado sentido en algún round, pero eso no quiere decir que yo no haya ganado la pelea. Le conecté grandes manos", expresó Castaño.

Además, el deportista de 31 años, señaló: "La pelea la venía ganando limpiamente. Me conectó algunas manos en el noveno y décimo, estuve sentido todo el round, pero supe llevarla. Peleas son peleas".

Tras señalar que Charlo "es un gran boxeador", el púgil argentino manifestó desde el AT&T Center en San Antonio, Texas, lugar donde se desarrolló la pelea: "Espero que haya revancha. Necesito la revancha".

Pese a que se lo vio claramente ganador, su condición de visitante influyó en las tarjetas de los jueces: Tim Cheatham vio empate en 114; Nelson Vasquez insólitamente determinó una victoria de Charlo por 117-111; y Steve Weisfeld fue el único que dio un triunfo por 114-113 a Castaño.

A partir del décimo asalto, Charlo, que había adoptado una postura y estrategia defensiva hasta ese momento, salió a tratar de revertir la historia. Como sabía que sólo un nocaut podía salvarlo, el estadounidense de Houston salió con todo en busca de una mano salvadora y estuvo a punto de conseguirla, haciendo tambalear al "Boxi" Castaño.

El bonaerense pudo salir de esa situación y volvió a emparejar las acciones en el cierre, neutralizando a Charlo. Lo cierto es que Castaño sumó el segundo empate de su carrera como profesional, donde además ostenta un récord de 17 peleas ganadas (doce por nocaut).

NA/ MGE