En cuatro días ya hubo siete pedidos de consejerías de género

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad del gobierno provincial habilitó un nuevo sistema de acompañamientos y asesorías a familias, infancias y adolescencias con sexualidades disidentes, y en tan solo cuatro días ya recibieron siete solicitudes. Se trata de cinco familias y dos jóvenes.

"El sistema funciona en toda la provincia, de hecho, nos han solicitados consejerías principalmente en Merlo, también en Villa Mercedes, La Calera y en San Luis. Estamos tratando de viajar a las localidades que soliciten consejerías. Mantenemos la comunicación de manera telefónica y también por videollamada, pero estamos viajando para conocerlos, porque la virtualidad no es lo mismo y suelen surgir otras demandas o necesidades en una charla personal", contó el responsable del área de Asesoramiento y Acompañamiento para Familias, Infancias y Adolescencias con Sexualidades Disidentes, Bruno Cassán.

La secretaría comenzó a trabajar en el proyecto hace un mes, pero el martes pasado difundió el servicio de asesoramiento y ya hubo interesados. Según Cassán, mayormente solicitan asesoría sobre asuntos legales y registrales para concretar el cambio de las partidas de nacimiento y el DNI.

"Está destinado a aquellas infancias y adolescencias que se encuentran en el proceso de transición con respecto a su identidad de género. Lo que hacemos es acompañar y asesorarlos en cuanto a las necesidades y demandas que puedan surgir en este proceso de construcción de su identidad", explicó el funcionario.

La guía del Ministerio de Salud de la Nación "Recomendaciones para la Atención Integral de la Salud de Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis y No Binaries" brinda estadísticas sobre la autopercepción de las infancias.

"De acuerdo con el informe elaborado por la Asociación Civil Infancias Libres, sobre una muestra de cien experiencias trans relevadas, las primeras expresiones de la autopercepción de un género distinto al asignado al nacer se dan principalmente entre el primero y los 4 años de edad (46%), y en segunda instancia entre los 5 y 8 años (31%). Es decir, en un 77% de los casos estas manifestaciones suceden antes de los 9 años", indica el documento.

Según Cassán, este dato demuestra que la construcción de la identidad de género comienza durante la niñez y es importante el acompañamiento de la familia, dado que la primera exclusión normalmente se da en el seno familiar. Es por eso que las consejerías de la secretaría están enfocadas no solo en quien está en el proceso de transición, sino también en sus familias.

"Trabajamos con un equipo interdisciplinario conforme a las demandas de la familia. Algunas se acercan no solo por el trámite registral, sino también requieren el acompañamiento psicológico, por ejemplo. Transitar una infancia o adolescencia con el acompañamiento de la familia no es lo mismo que no tener ese apoyo. Por eso, uno de los objetivos del área es el fortalecimiento de la familia y su autonomía", explicó el funcionario.

Las consejerías son con base en las demandas y necesidades de cada familia, como es el asesoramiento sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre la aplicación de la Ley de Identidad de Género en el ámbito educativo, además del acompañamiento psicológico y legal.

"Lo que tratamos de hacer es ser un nexo entre las infancias y adolescencias para el acceso a sus derechos. Se trata de consejerías en plural, porque no podemos generalizar las transiciones que vive cada persona, porque son individuales y personales", aclaró.

Para solicitar las consejerías, es necesario completar el formulario de la página https://forms.gle/TqT44HsMgG78yG9e6. Además, los interesados pueden solicitar más información vía email a areaconsejeriasfiasd@gmail.com o por las redes sociales de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.