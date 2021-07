Ocho fuerzas competirán por tres bancas de Diputado Nacional

Fuerza San Luis

María José Zanglá

Eduardo Mones Ruiz (h)

Natalia Zabala Chacur

Unidos por San Luis

Claudio Poggi

Karina Bachey

Néstor Ordoñez

Unión Cívica Radical

José Riccardo Hugo "Pipo" Rossi

Elvira Quiroga Julia Moyano

Carlos Andreotti Jorge Álvarez

Frente de Izquierda - Unidad

Johana Gómez

Juan Zárate

Eleonora De Panis

Todos Unidos

Alfonso Verges

Berta Arenas

José Cristian Gil

Libres del Sur

Joaquín Mansilla

Claudia Espejo

Ariel Braverman

Movimiento al Socialismo

Italo Gallardo

Víctor Rafael Ruiz

José Francisco Ascuy

GEN

Eduardo Borkowski

Sonia Abarca

Doroteo Gómez

La carrera electoral se dio por iniciada la medianoche de este sábado con el vencimiento del plazo para la presentación de precandidatos a diputado nacional por San Luis ante las juntas partidarias de cada fuerza. Al cierre de esta edición, ocho partidos y frentes electorales definieron sus propuestas para las tres bancas que se ponen en juego y que representarán a la provincia en el Congreso de la Nación. La Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

El oficialismo provincial representado en Fuerza San Luis (que reunió a más de 20 partidos del peronismo y la izquierda), tendrá como cabeza de lista a la médica, ex ministra de Salud y presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá. La acompañarán el vicegobernador Eduardo Mones Ruíz y la jefa de Gabinete Natalia Zabala Chacur, en segundo y tercer término respectivamente.

Luego de dos elecciones consecutivas, primero como “Avanzar y Cambiemos“ y luego como “San Luis Unido”, la coalición de la oposición se dividió en tres fuerzas. “Unidos por San Luis”, que tendrá al PRO, Avanzar y el Partido Demócrata y Libres del Sur y la UCR, que irán individualmente como partidos.

Claudio Poggi, actual senador nacional, irá esta vez por la Cámara Baja. Lo curioso es que él ya salió elegido para este cargo en 2015, se presentó para la senaduría en 2017, ganó y renunció para asumir en la Cámara Alta. Hoy volverá a presentarse para regresar al cargo al que renunció voluntariamente en 2015.

Joaquín Mansilla, diputado provincial, aseguró en la conferencia de prensa en la que anunció su candidatura el miércoles pasado, que la división fue para fortalecer el espacio propio y no por una ruptura con la oposición. Llamó la atención que su candidatura fue acompañada por Enrique Ponce, ex intendente de la ciudad de San Luis, con su partido San Luis Somos Todos. Si bien la alianza no fue oficializada ante la justicia electoral, compartirán la lista de candidatos y Claudia Espejo, la candidata en segundo término, viene del poncismo.

Con la UCR, la división habría sido menos amigable. Y es que fuentes de la Casa Radical marcaron que había un gran descontento por la presentación una vez más, de Claudio Poggi encabezando la lista. Siendo fieles a su tradición, los radicales irán a internas: José Riccardo, diputado nacional, intentará ir por un tercer mandato con la fuerza interna “Para San Luis, mientras que el concejal villamercedino Hugo “Pipo” Rossi, lo hará con “Evolución”. Son la única fuerza que definirá sus candidatos con las PASO.

La izquierda se verá representada por Johana Gómez (Frente de Izquierda - Unidad) e Italo Gallardo (Movimiento Al Socialismo). Por último “Todos Unidos” que responde al senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, irá con el ex intendente de la ciudad de San Luis, Alfonso Verges; mientras que Eduardo Borkowski representará al GEN.