Denunció a su ex por violencia de género y por quitarle la guarda de su hija

Según relató Karina Pereyra, hace seis años que sufre actos de violencia por parte de su expareja Guillermo Carmona y aseguró que él realizó dos denuncias falsas que la llevaron a perder la tenencia de su hija de 4 años.

La mujer aseguró que las influencias del padre de su hija han sido su peor pesadilla en los últimos años en medio de constantes amenazas y reiteradas situaciones violentas. “Nosotros nos separamos hace un tiempo porque él era muy violento y la relación se había desgastado. En febrero de este año me animé a hacer la primera denuncia ya que un día a la madrugada yo estaba durmiendo con mi hija y él ingresó borracho y rompió la puerta principal a patadas. Me sacó de los pelos y me golpeó varias veces. Desde ese momento me animé a denunciar y a contar todo lo que vivía desde hace años”, detalló Pereyra. Y entendió que a pesar de haber recibido la inspección de médicos forenses que constataron las secuelas que le dejó la golpiza, no obtuvo respuestas de la Justicia pese a haber recibido amenazas y situaciones agresivas por parte de su ex.

El pasado 13 de julio, según contó Karina, se encontró con la sorpresa de que mediante una orden judicial le quitaron la tenencia de su hija a raíz de "denuncias falsas" que habría realizado Carmona. Dijo que fue entrevistada por asistentes sociales al menos una vez: “Cuando vinieron me dijeron que estaba todo en orden, pero que debía buscar un alquiler más grande para que mi nena tuviese otra habitación, yo les aclaré que debido a mis cortos recursos era el lugar para el que me alcazaba”, contó y resaltó que además se mostró totalmente sorprendida y preocupada por la situación.

“Hace 15 días que mi hija está con un violento. Incluso pudieron haber constatado que ella vivía dignamente conmigo. El Juzgado, por la feria judicial, no me ha dado respuestas concretas”, dijo.

Pereyra apuntó contra los contactos de Carmona debido que es el presidente del Concejo Deliberante de Juana Koslay. “Él tiene todas las herramientas y llegada para hacer lo que hizo. Yo no sé por qué no han venido a constatar todas las cosas que él supuestamente denunció, no entiendo por qué accionaron directamente quitándome a mi hija”, concluyó.

La jueza Viviana Oste, del Juzgado de Familia 2, al ser consultada por la situación de la causa prefirió mantener la reserva y no dar detalles.