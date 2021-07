Connanima toca en Villa Mercedes

Con ocho canciones hijas de la cuarentena, una amistad fortalecida a través de los años y el trabajo en equipo, Connanima enfrenta su renacer. El trío, conformado por María José López, Juan José Godoy Cuello y Gonzalo Domínguez Turri tocará en el teatro El Viejo Mercado, de Villa Mercedes.

Más allá de ser colegas y compartir un mismo proyecto, los miembros de Connanima son amigos que buscan en la música el lugar para desenvolverse y demostrar ese cariño sano e innato que los acompaña desde los primeros años de la juventud. El trío nació en 2008 cuando María José y Godoy Cuello eran compañeros de la secundaria.

En el 2016 grabaron su primer EP, “Desde el suelo”, y con el paso de los años se incorporó la última pata del tridente, Gonzalo. Con sus conocimientos en producción y su responsabilidad, terminó de consolidar el grupo. “Si tenemos que definirnos en un solo género nos quedamos con el pop, pero cada uno le pone su impronta y sus gustos a las piezas que compone”, explicó Domínguez.

En el concierto de hoy presentarán una variedad de canciones propias que integran sus dos trabajos discográficos, y se darán el gusto de dar a conocer las composiciones que conformarán el tercer disco de la banda, “De mil colores”.

Era habitual de Connanima primero lanzar los proyectos musicales para que los seguidores se interiorizaran con las canciones y luego presentarlos en un concierto. Pero la incertidumbre que dejó la pandemia les dejó la enseñanza que nada es predecible, y lo que no sucede a su tiempo quizás después no vuelva a pasar. Fue por eso que decidieron adelantarse y presentar los temas aunque aún no esté terminado el trabajo completo.

“Los tiempos de encierro y el silencio obligado nos dejaron mucho por aprender. Dieron vuelta las estructuras y las realidades. Eso nos apresuró pero también nos motivó a disfrutar cada etapa, cada vivencia, porque somos seres efímeros. Este concierto será disfrutado desde principio a fin, arriba y abajo del escenario”, expresó Gonzalo.

DÍA: Hoy

HORA: 21 hs

LUGAR: Casa de la Cultura, Villa Mercedes

ENTRADA: Gratis

MM