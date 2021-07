Vuelve el ciclismo en el "Rosendo Hernández"

Tras la habilitación de los deportes federados, el ciclismo puntano vuelve a rodar. La competencia se desarrollará este domingo en el autódromo provincial “Rosendo Hernández” .

Los protocolos de sanidad y seguridad serán estrictos. Podrán ingresar al autódromo solo los participantes del evento —ciclistas, mecánicos, dirigentes, prensa y toda persona autorizada para trabajar—.

“La carrera será a puertas cerradas, esto significa que no habrá público. Solo podrá ingresar un acompañante por ciclista. Se tratará de hacer flashes informativos vía Facebook”, contó Daniel Carabias, presidente de la Federación Ciclista Sanluiseña.

En cuanto a las inscripciones, los interesados podrán realizarlas vía online al link: https://forms.gle/e74XcyLo8364k1CS9.

La convocatoria es para ciclistas federados, exclusivamente, de las categorías Elite, Sub 23, Junior, Master A, Master B, Master C, Master D, Damas, Juveniles y Elite 2 (ex Promocionales).

La programación contempla que el circuito se abrirá a las 8 y la concentración se llevará a cabo a partir de las 9.

Bien puntual, a las 10, será la largada de las categorías Master C, Damas, Juveniles y Master D, que realizarán una hora de competencia.

Mientras que a las 11 será la largada de las categorías Master B y Elite II que realizarán una hora y 15 minutos de competencia. A las 12:30 comenzarán las categorías Elite, Junior y Master A.