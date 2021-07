Música clandestina de un artista autodidacta

Un nuevo artista emergió este año en la escena musical para romper con la inercia de la pandemia: Zenón Pereyra, de solo 23 años, explotó en las redes con su disco debut, "Clandestino", para sacudir los oídos de sus miles de seguidores. Se define como un "músico y cantante autodidacta", y comentó que su propuesta combina diferentes géneros musicales con predominancia del rock indie. A través de diez canciones juega con diferentes estilos, como bossa nova, folk, soul, pop y baladas.

Aunque entró a la música de manera intuitiva y con apenas dos clases de guitarra que le dio su prima en la adolescencia, eso no le impidió a Zenón transitar por distintos estilos musicales: "Todo tiene que ver con la intención que cada uno le da a su música. Yo no soy un gran guitarrista y recién de grande empecé a tomar clases. Incluso más fuerte en los últimos dos años. Fui explorando y aprendiendo canciones de distintos artistas, y eso creo que me llevó a escribir de diferentes maneras. Yo escucho muchos géneros musicales y creo que por eso se me da escribir así. Trato de no repetirme".

Sus comienzos fueron en su Tandil natal como un juego, cuando apenas tenía 5 años y su madre organizaba una comedia musical como acto de fin de año del instituto de inglés que conducía: Holly Mary. Zenón recuerda de esa época que era gracioso cuando hacía eso. "Mi madre trabajaba todo el año con unos cien alumnos en los ensayos. Ahí empecé a repetir todas las letras de las canciones. Después, en primer grado ya me tocó actuar como el pequeño Tarzán. Y al tiempo, Lucio, quien era el director de la comedia, se dio cuenta que tenía habilidades para eso y me empezó a convencer de que me dedicara a la música. En la adolescencia me llegó una guitarra y con eso me largué a tocar".

Antes de "Clandestino", Zenón produjo algunas canciones que están en YouTube y que él aclara que "cuando las hizo no sabía muy bien hacia dónde quería ir. Si bien estas nuevas canciones tampoco tienen un estilo claro, yo me siento más tranquilo y seguro con esta producción. Siento que poética y musicalmente hay una mejora personal muy grande. En lo que más me siento cómodo es en la manera de decir las cosas que logré, la forma de contarlas la siento muy personal". Sobre la temática de los temas del disco, dijo que "aunque los temas siguen siendo el amor, el desamor, los corazones rotos y la vida misma, la manera en que lo digo ahora no es la misma que hace cinco años. En aquellas primeras canciones quedaron en una poesía más infantil".

El artista tandilense, hoy radicado en la Ciudad de Buenos Aires, eligió llamar a su primer disco "Clandestino" porque la considera una palabra polémica para la situación que vive el mundo. "Creo que vivimos una ley seca de aire. Y entonces descubrimos que cualquier living, cocina o garaje se puede convertir en una pista de baile personal. Todas las canciones mencionan o nacen del baile porque fueron escritas durante una vida sin pandemia. Me pareció divertido ponerle ese nombre porque además son todas historias que hoy son muy difíciles que ocurran".

La danza está muy presente en toda la obra del joven cantautor y él mismo se encarga de asegurarlo: "Me encanta bailar, me divierto mucho bailando, asocio la música con el baile y también a mi edad muchas cosas te ocurren bailando. Conocés mucha gente, se producen amores y desamores. Es una gran parte mía y por eso lo menciono: bailar alegra el alma".

Un detalle que resalta del disco es la producción y los arreglos musicales de todas las canciones. Las produjo junto al guitarrista Pablo Giménez (El Zar), aunque él llegó al estudio con todas las estructuras de cada tema. Cada canción estaba grabada con la guitarra y cuando se juntó con el productor comenzaron 03 los arreglos, y entre los dos fueron buscando el mejor sonido. Como no había un estilo que predominara, decidieron ir canción por canción y a cada una le respetaron su ritmo: soul, bossa nova, rap o rock. "En realidad, lo que le da el estilo a cada una es la voz, que siempre está bien adelante. También para mí es importante que los músicos que graban las canciones den su opinión de cómo les gustaría que suenen, para que el instrumentista también se destaque".

La presentación de "Clandestino" todavía está en espera de que se levanten las restricciones. Por ahora, hacerlo por streaming no es una opción para Zenón, porque para hacerlo como le gustaría se necesita una producción muy grande. Mientras, el músico graba un par de temas más para seguir mostrando nueva música.