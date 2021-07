Ya asisten 80 alumnos al centro cultural de Daract

El centro cultural y deportivo del club Talleres, de Justo Daract, que fue creado en enero por jóvenes vecinos de la ciudad, ya funciona a pleno y recibe a unos 80 alumnos que se entusiasmaron con las distintas propuestas recreativas y educativas, como la enseñanza de idiomas, estética, arte y danza. Además, convocan a profesores y profesionales de diversas disciplinas a participar con nuevas opciones.

“Recuperamos lo que antiguamente era un asilo para ancianos. Trabajamos prácticamente las 24 horas durante varios días para dejarlo a punto y la idea es generar fuentes de empleo y nuevas alternativas para niños y jóvenes. Así que armamos cinco aulas con pupitres, sillas, pizarrones, bien equipadas, y conseguimos camillas para los talleres de masajista. Queremos sacar a flote de una vez a la ciudad”, contó Jonathan Becerra, quien está al frente del centro.

A lo largo de estos meses, arreglaron el interior del salón y lo pintaron con novedosos diseños y colores; y en el exterior hicieron la fachada nueva, que próximamente estará finalizada. En el amplio patio con el que cuenta el predio armaron un paseo para que los artesanos y emprendedores de la localidad tengan su lugar y exhiban sus productos, y también funciona como un espacio verde para que los niños y sus familias lleguen a distenderse y a compartir un buen momento.

“Calefaccionamos el lugar para que todos estén cómodos en invierno. El Municipio nos ayudó en gran parte con los materiales que necesitábamos y la mano de obra la pagaron los talleristas con un pequeño aporte. Contamos con todas las medidas necesarias por la pandemia de coronavirus y a su vez tenemos la cancha del club, que está a dos cuadras y tiene un salón con un gimnasio que usan profesores independientes de Educación Física”, señaló.

Las propuestas tienen una cuota mensual baja, de $700, para que todos los vecinos tengan acceso; y aquellos que no cuentan con los recursos económicos para abonarla tienen la chance de recibir becas para que puedan tomar los talleres de manera gratuita.

Además, mencionó que el organismo tiene una fundación y por medio de un ropero comunitario en el que hacen colectas de manera permanente, brindan ayuda a las familias de bajos recursos con indumentaria, útiles escolares y algunos alimentos.

Los interesados en formar parte del equipo o en tomar los cursos pueden comunicarse a través de las redes sociales, que llevan el nombre del lugar, o acercarse al centro que está ubicado en la calle Solís 756 de lunes a sábados de 9 a 23.

“Pueden acercarse docentes y también personas que hayan hecho cursos de distintos oficios y quieran compartirlos, como así también sumarse desde cualquier parte de la provincia. La idea es que no tengan que estar en sus casas, que cuenten con comodidad y no haya aglomeramiento de gente, así que acá les acomodamos los horarios sin problemas. Los chicos tienen una posibilidad única y hay muchos talentos que no se conocían. Todos están muy contentos”, invitó Becerra.