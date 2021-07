Leo Balerdi le dejará un nuevo cheque a Pueyrredón

Con la firma de un nuevo contrato por cinco años de Leonardo Balerdi en el Olympique de Marsella, equipo francés que compró en forma definitiva el pase al Borussia Dortmund alemán, tanto Boca Juniors como Sportivo Pueyrredón de Villa Mercedes se frotan las manos dado que recibirán un cheque que engrosará las arcas de ambas instituciones, formadoras del defensor de 22 años.

Balerdi llegó al "Xeneize" proveniente de Pueyrredón en 2013, con 14 años. Ahí el marcador central hizo buena parte de las inferiores, hasta que el 26 de agosto de 2018 debutó en Primera de la mano de Guillermo Barros Schelotto, con un empate sin goles frente a Huracán por la tercera fecha de la Superliga de ese año. Con un futuro prometedor, el sanluiseño emigró a Europa con apenas cinco partidos oficiales con la azul y oro.

Su destino fue el Dortmund alemán, que desembolsó 15,5 millones de euros pensando en Balerdi como una apuesta a futuro. En 2020 pasó al Olympique, dirigido en ese entonces por André Villas-Boas, y no tuvo mucha continuidad. Pero con la llegada del entrenador argentino Jorge Sampaoli en marzo de este año, el zaguero no salió del once titular. "Sampaoli desde el primer día me dio la confianza con el tema minutos y partidos jugados, creo que eso fue muy importante para mí", reconoció Leo en una entrevista con la prensa del club marsellés.

Y aprovechó para tirarle flores: "Es un técnico muy apasionado, yo ya lo conocía desde el Mundial, que fui sparring. Ya se veía que era un técnico que sabía mucho, que era muy apasionado con el fútbol y que siempre está tratando de mejorar. Yo creo que en el equipo ha venido muy bien porque necesitábamos un cambio así, así que estoy súper agradecido a él y la confianza que me ha dado".

Debido a la reciente transferencia internacional, Balerdi le dejará una pequeña inyección de dinero a Boca. Se estima un total 441.500 dólares, monto del que se desprendería una parte para Pueyrredón, por derechos de formación.

"Estoy contentísimo de firmar aquí y quedarme permanentemente, es lo que quería. Estoy muy contento con lo que se está dando”, comentó el ex Boca. Y no tardó en nombrar las cosas que disfruta al vestir la camiseta del Olympique. "Me gustó el club, la forma en la que me trataron, me encantó el estadio y los supporters, como son de apasionados", expresó.

Y hablando de los hinchas marselleses, se acordó del "Xeneize". "Marsella me hace acordar a Argentina y el club me hace acordar a Boca Juniors. Todo tiene algo de relación con lo que yo ya amaba desde chico, y creo que por eso me sentí cómodo desde el primer momento, y por eso estoy contento de seguir aquí", aseguró.

También comparó a los seguidores del Olympique con los del club de La Ribera, por su presencia en todo el país, incluso cuando los partidos se juegan sin espectadores en las tribunas. "Es lo que nos pasaba a nosotros en Boca: ciudad a la que visitamos en Francia, ciudad en la que hay supporters del Olympique. Sea donde sea, salíamos del hotel, de la cancha y siempre había un grupo de personas del OM alentando y dando su apoyo para el partido", cerró.