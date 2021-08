Marcos Abrahin, el joven manos de tijera del "Verde"

Marcos Abrahin todavía no cae de que debutó profesionalmente en el Torneo Federal A de fútbol. Es más: los detalles del partido del domingo se convirtieron en una de las charlas centrales de la barbería que tiene en la casa de su abuela, y que lo ayuda a arrimar unos pesos a su casa.

El joven de 23 años tuvo una inesperada chance y pasó de tercer arquero del plantel a calzarse los guantes y la 1 en la espalda el fin de semana en el 0 a 0 ante Ciudad Bolívar. Y consiguió la tercera valla invicta del torneo en 16 presentaciones del equipo (las anteriores fueron en la fecha 4 ante Círculo Deportivo y en la 10ª ante Camioneros), por lo que rompió con una mala racha de 5 partidos en los que a Estudiantes le venían convirtiendo.

“Fueron unos días de locos. El viernes Emanuel (Sacha Becerra, el arquero titular) se dobló la rodilla en la práctica. Yo no pensé que podía pasar a mayores, pero el sábado a la mañana me llama el entrenador de arqueros y me dice que probablemente me tocaba ser titular porque el golpe había sido grave”, contó Marcos, y agregó: “El sábado a la tarde me lo confirmaron, y todos me hablaban y me daban confianza. Yo no lo podía creer”.

El debut fue muy especial para él. Sabía con claridad que esta era su oportunidad de demostrar que estaba a la altura.

“Hace 6 años que estoy en el club, entre inferiores y el plantel de primera, imaginate lo que esperaba esta chance. Era un partido difícil porque no nos vienen saliendo las cosas de la manera que queremos. El cuerpo técnico me dio la confianza para arriesgar y en los centros que hubo, que fueron pocos, salí a cortar con seguridad. Tuve alguna pelota difícil en la segunda parte y la pude sacar adelante”, analizó el arquero. Y agregó: “Mantener el arco en cero era el objetivo del equipo y para mí fue especial porque era mi primer partido y sirvió para sumar”.

Para Marcos, el apoyo de Sacha Becerra y Pablo Adasme fue fundamental para poder tener el debut soñado. "Con el 'Chino' (Sacha) comparto hace muchos años; él fue muy importante para mí en 2017, cuando por problemas personales estuve cerca de dejar todo. Fue como un psicólogo para mí. Con Pablo también compartimos y me dio mucha tranquilidad en el calentamiento previo, tenemos una competencia muy sana. Ahora me toca esperar y estar listo para cuando tenga una nueva oportunidad de ser titular".

El arquero lleva años en el club. Llegó por una prueba en 2017, tuvo la suerte de jugar en inferiores de AFA contra algunos futbolistas que hoy son consagrados como Nicolás Capaldo y Marcos Roffo, que lo hacían en las inferiores de Boca. Luego siempre estuvo en el límite entre ser parte del plantel profesional y seguir atajando en los equipos de reserva del club.

A punto de ser papá, con su novia embarazada de siete meses, Abrahin tiene en claro cuáles son sus próximos sueños dentro del fútbol.

"Yo no tengo contrato profesional de AFA, solo el contrato privado con el club. Lo que me importa es poder demostrar cada vez que me toque jugar y lo del contrato, si me lo merezco va a venir solo. Y si no viene, bueno... tendré que seguir trabajando para lograrlo. Quiero sumar desde el lugar que me toque para que a Estudiantes le vaya bien".

La emoción de la familia:

Cuando terminó el partido, que se transmitió en vivo por Canal 13 de San Luis, el teléfono de Marcos no paró de sonar, todos querían felicitarlo. "Desde mi novia, mis padres, mi hermano, mi abuela que

es súper futbolera, todos me felicitaban, al igual que mis amigos, que no son muchos pero siempre están, siempre, en las buenas y en las malas".

Habrá que esperar cómo es la evolución de Sacha Becerra que arrastra una dolencia en su pie, el que se infiltraba para jugar. Pero además se le sumó el problema de la rodilla, que lo privó de ser titular ante Bolívar.

Adasme, el otro arquero del club, también estaba en recuperación y no sería descabellado pensar en que Abrahin tenga otra chance de defender el arco de Estudiantes en el próximo encuentro del Torneo Federal A.

La otra pasión:

Marcos posee una profesión complementaria que le ayuda a complementar sus ingresos. Tiene una peluquería en Carlos Pellegrini 343, en el frente de la casa de su abuela, donde despunta su otra pasión.

"Le corto el pelo de hace tiempo a casi todos los jugadores del club. Germán Montoya se venía a cortar el pelo acá, los chicos del plantel también y cuando hubo alguno de pretemporada, como el casode Temperley, también atendí a casi todos", contó el arquero.

"Siempre priorizo el fútbol, trato de acomodar mis tiempos y dar turnos para los horarios en los que no tengo que entrenar. Por suerte me va bien y puedo vivir con las dos cosas, pero tengo claro que yo quiero ser jugador profesional, esa es mi verdadera pasión".

Abrahin fue el responsable de algunos raros peinados nuevos que tuvo el equipo, como el caso de Matías Recalde o Ricardo Valdeón, a quienes los platinó luego de que Emanuel Sacha Becerra prometiera que lo haría si le ganaban a Huracán de Parque Patricios.

