Brindan talleres para contribuir a erradicar el acoso callejero

Con el objetivo de concientizar sobre el significado del acoso callejero, durante toda esta semana la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad brindará talleres sobre esta temática a las distintas áreas de la empresa constructora Semisa. El martes fue el turno de los trabajadores de la obra de la Circunvalación, en el Puente Derivador.

Pasadas las diez de la mañana y bajo un sol tenue, los obreros pararon sus distintas tareas para asistir a la charla. Poco a poco, los más de veinte empleados, con tapabocas de por medio, se pusieron en ronda y dejaron un espacio prudente entre cada uno de ellos para respetar el distanciamiento físico. El primero en hablar fue el jefe del área de Diversidad de la secretaría, Pablo Ramírez, quien comentó sobre la importancia de trabajar en la deconstrucción de las masculinidades. Además, resaltó que estos temas no solo se deben dar en espacios determinados, sino en todos los ámbitos de la sociedad.

Explicó que el acoso callejero se produce cuando la víctima que transita por la vía pública no tiene ningún tipo de vínculo con el acosador. “Muchas veces las personas creen que tienen el derecho de poder gritar algo que realmente no es un piropo y no es algo bonito”, resaltó el funcionario. Y precisó que frente a esta situación las mujeres se sienten inseguras, lo que no solo las lleva a no andar en la calle a ciertas horas, sino que también al caminar y encontrarse con un hombre lo ven como un posible agresor.

“Tenemos que ocuparnos para cumplir con una sociedad que les dé seguridad a todas ellas, con capacitaciones sobre la Ley Micaela y para no tener 29 mujeres muertas por hora. Entendemos que no será de un día para otro, pero es necesario cambiar”, acentuó.

Recordó que hace unos años se incorporó a la Ley 26.485 de erradicación de la violencia hacia las mujeres, con respecto al acoso callejero, mientras que el año pasado el Concejo Deliberante de San Luis sancionó una ordenanza sobre este tema. “Estas nuevas incorporaciones permiten que se pueda denunciar, por lo tanto no es algo que se haga impunemente”, destacó Ramírez, quien manifestó que ante cualquier situación de violencia hay que comunicarse con el 104, número que funciona las 24 horas, en toda la provincia.

A la hora de preguntar si alguno en algún momento dijo un piropo, más de uno levantó la mano. “Es muy interesante que se den este tipo de charlas, ya que muchas veces no nos damos cuenta que a través de lo que decimos hacemos daño. Me parece excelente, ya que después estos temas se hablan en familia y creamos más conciencia”, dijo Javier Pedernera, auxiliar de Seguridad e Higiene de la empresa Semisa.

Redacción