Investigan a un joven por acosar sexualmente a una nena

Desde el 27 de julio, el personal de la Comisaría 2ª de San Luis investiga a un joven de 24 años que fue denunciado por grooming (acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital) en perjuicio de una niña de 10 años. Según le contó a El Diario C.O., la mamá de la nena, ese día el padre de su hija halló mensajes inapropiados en el celular de la niña, por lo que increpó al sospechoso y lo denunció.

El jefe de la dependencia, comisario inspector Guillermo Gil, indicó que tras la presentación, por orden del juez Correccional y Contravencional 2, Marcos Flores Leyes, allanaron la casa del sospechoso. “El procedimiento fue el 29 de julio. Allí secuestramos su celular, una notebook y un pendrive que serán peritados”, detalló. Por su parte, el magistrado señaló que también otorgó una medida restrictiva a favor del denunciante.

C.O. mencionó que el denunciado vive en Riobamba al 1400. “Se llama Daniel Jorge Romero y a raíz de una publicación que hice en Facebook, donde publiqué una foto de él, me enteré que estudia profesorado en Educación Física”, expresó.

Dijo que su hija junto a su hermano mellizo solían ir de manera habitual a la plaza del barrio Amppya dado que el papá de sus hijos, de quien está separada, vive al frente. “Allí se juntan niños de su misma edad a jugar y hace un tiempo comenzó a ir este hombre, pero nosotros no nos preocupábamos por su presencia porque pensábamos que era el papá de alguno de los chicos o algún vecino nuevo. Al tiempo, él empezó a jugar con los varones al fútbol y creó un grupo de WhatsApp y con su número, como foto de contacto aparecía la de un niño. En ese grupo estaba agregada mi hija, porque en él organizaban partidos de fútbol y se compartían memes”, contó.

La mujer dijo que a menudo le revisaba el celular a la pequeña, pero nunca halló nada raro. Recordó que durante aproximadamente una semana y media sus hijos se ausentaron de la plaza dado que estuvieron en la casa de ella. “Una tarde fue a lo de su papá y como ella estaba sin internet se conectó ahí para poder hacer las tareas de la escuela y ahí le llegó un mensaje de ‘Daniel’, así era como había agendado a ese supuesto niño. En ese entonces el contacto ya había cambiado su foto de perfil y aparecía una imagen real de él. El mensaje decía ‘te extraño’. Su papá se hizo pasar por ella y le continuó la conversación. Le puso que ella también lo extrañaba, le preguntó cuántos años tenía y le dijo que ella tenía 10. Él le contestó que tenía 24, pero que eso no importaba. Mi ex le pidió la ubicación de su casa para ir, haciéndose pasar por mi hija. Fue y lo enfrentó. Después me llamó y fuimos a hacer la denuncia. Al revisar ese chat vimos que hay mensajes en los que él le propuso ser novios y le dijo que le quería dar besos. Para mí buscaba acercamiento para concretar un encuentro y abusar de ella”, relató.

Por último, el comisario Gil señaló que aguardan los resultados de las pericias a los dispositivos secuestrados para conocer si el juez determinará más medidas.

Redacción/MGE