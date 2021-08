César Blanco festeja su cumpleaños en All Right

Agradecimiento y bendición son dos palabras que César Blanco repite constantemente. Es que vivir de la música y hacer de su talento y su pasión un estilo de vida le dio las más grandes satisfacciones que celebra y agradece en su cumpleaños número 52.

Para no perder la costumbre y festejar en su hábitat natural que es el escenario, este miércoles se presentará en el bar All Right, ubicado en la avenida Illia, junto con La Fusión, uno de los tantos proyectos en los que trabaja y lo acompaña desde hace 15 años. La cita es a las 21 y las entradas se pueden conseguir por la página web de Eventbrite.

Blanco comenzó a incursionar en la música a los cinco años cuando su padre le regaló la primera guitarra y le marcó el camino. A los 12 entró al primer conservatorio de la provincia dirigido por el recordado Miguel Reinoso, quien le agarró la mano con fuerza para seguir firme por el camino musical.

A partir de ese momento, César se rodeó de grandes maestros que lo ayudaron a ganar experiencia, entre ellos Pato Rodríguez, Luciano "Chango" Arce y hasta el legendario folclorista Ricardo Rodríguez Arancibia, que lo invitaron para darle su lugar en el escenario como músico sesionista e instrumentista.

"Crecer junto a grandes referentes me dio el empujón necesario para afirmar mis pasos", expresó el músico, que también es profesor de guitarra y encuentra en sus alumnos nuevos talentos que con actitud y perseverancia pueden seguir sus pasos con soltura.

Con el pasar del tiempo, César tomó las riendas de su vida musical y se dio el gusto de mezclar sus gustos personales con el trabajo. En la actualidad, además de ser el líder de La Fusión, grupo con el que interpreta canciones de Soda Stereo, la banda de su vida, también es integrante de Rocas Vivas, tributo a Miguel Mateos, y Alma de Guitarra, un conjunto folclórico que le brindó arriba del escenario un sinfín de emociones encontradas.

"Mi padre era un amante del folclore cuyano y siempre quiso que incursionara en el género. No tuvo la posibilidad de verme en vivo porque falleció antes, pero cada vez que subo al escenario junto a los Alma lo veo aplaudiendo debajo y es imposible no emocionarme", contó el músico.

Blanco se siente en la cima del éxito personal y expresó: "Estoy en el lugar que quiero, disfrutando cada paso".