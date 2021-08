Ezequiel hará una prótesis en 3D para que Ricardo vuelva a andar en bici

A través de la tecnología 3D, Ezequiel Vera, un estudiante avanzado de Ingeniería Electromecánica, le cumplirá el sueño a Ricardo Barroso de volver a andar en bicicleta. El hombre tuvo un accidente laboral que le dejó inmovilizada la mano derecha, por lo que el joven solidario, al enterarse del inconveniente, no dudó en ponerse a disposición para hacerle una prótesis sin cargo en la que ya está trabajando.

“Nos conocemos de un grupo para salir a andar en bici y él se acercó con la inquietud de ver si le podía hacer una adaptación, porque anda tanto en las de montaña como en las de ruta. Inmediatamente le dije que sí. La idea es que pueda tomar el manubrio sin necesidad de doblar los dedos”, comentó Vera.

Si bien hay muchos diseños disponibles en internet, debe elegir uno de los modelos y adaptarlo porque en su mayoría las prótesis son producidas para personas que no tienen las falanges. Primero deberán tomar las medidas, como el ancho y el espesor de su mano y sobre algún manubrio. Luego seguirán con un prototipo y después elegirán qué material utilizarán y cuál es el esfuerzo que el hombre hace sobre ella.

“Seguro va a ser necesario que utilicemos otras máquinas y que asista a fisioterapia para adaptarse si lo requiere. La verdad es que no me cuesta nada hacer algo que le sea útil y con lo que pueda ayudar lo haré, así que le dije que se desentienda de los gastos”, aseguró.

Ricardo, de 37 años, explicó que el accidente sucedió hace unos meses en su trabajo, en una industria curtiembre. El hecho ocurrió con una de las máquinas y eso le produjo el aplastamiento y una quemadura de tercer grado de su extremidad.

“Mi mano está tiesa, no tengo posibilidad de moverla y por eso también me recomendaron una férula para que no se me vaya cerrando y quede en forma de puño, así que sigo en tratamiento”, detalló.

Además, mencionó que su mayor deseo es volver a subir a un rodado y poder entrenar para participar de alguna carrera. “Con esto que me pasó, y por la pandemia, tuve que vender las dos bicis que tenía, la de montaña y la de ruta, pero ahora voy a comprarme una nuevamente. No soy de quedarme quieto, así que es como empezar a aprender todo de nuevo. Espero poder salir a andar, aunque sea para despejarme. Con esto volvería a nacer y me daría más posibilidades de hacer algo de todo lo que quiero realizar”, sostuvo Barroso

Por otro lado, Ezequiel agregó que desde que la gente comenzó a enterarse de su iniciativa, varios vecinos se acercaron a su local comercial, ubicado en Lavalle 478, para pedirle si podía resolver algunos casos similares a través de la tecnología 3D.

“Está bueno que todo aquel que necesite ayuda se pueda contactar y voy a estar dispuesto a colaborar en lo que sea necesario. Hace rato que quiero hacerlo y cuento con las herramientas y los conocimientos para poder cambiar de alguna manera su calidad de vida. Y no espero ninguna remuneración económica. Simplemente ver la alegría de ellos al conseguir estas cosas tan importantes ya lo paga todo”, indicó.