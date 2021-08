Pablo Aphalo: el guitarrista que nació de nuevo

La pasó mal Pablo Aphalo en muchos de los 53 días que estuvo internado con un severo cuadro de coronavirus en el hospital “Madre Catalina”, de Villa de Merlo. El talentoso guitarrista, muy querido por sus colegas de la localidad que eligió para vivir, salió del trance pero posiblemente no se haya sentido completo hasta fines de la semana pasada, cuando se subió nuevamente a un escenario.

Ese ansiado momento ocurrió el jueves como invitado de su amigo Martín Cortondo, en la Casa del Poeta, en Merlo, donde acompañó al intérprete en unos cuantos temas. El más emotivo fue uno que el anfitrión compuso especialmente para Pablo. “Con Martín veníamos trabajando desde antes de caer en la internación y ahora pude volver a tocar, además compuso una canción que retrata todo el momento que vivimos junto a mi compañera”, recordó Pablo en una charla con etc.

La conmoción para el músico fue aún mayor debido al acompañamiento que sintió en ese momento, similar al que le dispensaron cuando estuvo en terapia. Además de Celeste Russo, su novia y sostén indispensable durante toda la enfermedad, estuvieron en la primera fila del auditorio los padres de Aphalo y muchos amigos y conocidos.

“De la internación recuerdo muy poco. Para mí me dormí y desperté de un día para otro, pero mi compañera no diría lo mismo, fue bastante sufrida toda esa experiencia. Estuve 33 días en terapia intensiva, 21 entubado sin conocimiento, dormido. Fueron 3 semanas en las que estaba un día bien y dos mal, y cada parte médico era desalentador, pero Celeste le puso todas las pilas al lado mío. Yo digo que fue ella quien me trajo de vuelta”, manifestó.

El mal momento de Pablo fue seguido de cerca por toda la comunidad artística de la localidad, que se preocupó por el estado de salud del músico, que en un momento fue crítico. “Fue mucha la gente que se movilizó, se hicieron cadenas de oración en todo el país y en otras partes, incluso me atrevería a decir en el mundo, porque tengo muchos amigos, hasta gente que no conozco que, gracias a Dios, se ha preocupado; todos los días prendían una vela por mí y cada uno subía sus fotos en sus estados de redes sociales, cada cual con sus creencias, y los no creyentes tiraban buena energía. Eso, pienso yo, fue lo que me ayudó a salir adelante”, dijo Aphalo con alivio.

Ahora, el músico continúa con su recuperación en su hogar y está inmerso en un proceso de rehabilitación que cuenta con la asistencia de kinesiólogos, fonoaudiólogos y de distintos médicos que lo ayudaron también en la previa al alta. El músico destacó la atención de todos en el hospital y dijo que se sintió muy contenido.

De hecho, el agradecimiento de Aphalo todavía en la internación se hizo viral en un video que el músico subió a sus redes y en el que se lo ve en la cama del hospital, con la guitarra y haciendo una canción en homenaje a los profesionales.

“Sigo en contacto con los médicos —agregó—, que no tienen la obligación de hacerlo, pero me preguntan cómo estoy. Sigo rehabilitándome con ejercicios en casa, en la pileta y una serie de estudios que son posinternación para ver cómo evoluciono”.

Para Aphalo, todo lo que vivió fue como “nacer de nuevo". "Por ahí camino con un andador, de a poco me animo a caminar; en cuanto a la motricidad fina, estoy tocando la guitarra, por suerte eso lo recuperé rapidísimo; es mi pasión, así que era fundamental para mí".

Una traqueotomía que también le consumirá un largo proceso de sanación le impide por ahora cantar, pero la fuerza de voluntad que está poniendo en cada instante de la recuperación parece acercarlo cada vez un poco más al canto.

Sin embargo, el primer objetivo de Pablo es recuperarse totalmente, aunque ya tiene en sus planes volver a tocar con un amigo, también en la Casa del Poeta. “De a poco voy amigándome con esa parte musical, en casa toco la guitarra todos los días, pero lo voy midiendo, con cautela y haciendo lo que más me llena”, expresó.

