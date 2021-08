Un veterano de Malvinas sufrió un robo en su taller mecánico

No fue solo el robo de las herramientas con las que Hugo Villegas y Armando Amaya se ganan el pan de cada día, fue el arrebato del esfuerzo de toda una vida de trabajo saqueado en una noche. Así lo expresó Hugo, de 58 años, en comunicación telefónica con El Diario.

El veterano de Malvinas, del cuerpo de Continentales, relató que trabaja desde los 14 años en el humilde taller ubicado en calle Los Álamos al 2016, en el barrio Villa Celestina. Allí de la mano de Armando, que actualmente tiene 79 años, aprendió el oficio, y con los años creció la amistad.

“Esta mañana nos robaron el corazón, estamos destruidos. No pude ni comer, no me pasa nada por la garganta”, expresó el hombre tras una jornada cargada de angustia.

El caso tomó relevancia gracias a la entrevista que le realizó a los damnificados FM La Bomba a las pocas horas del conocerse el robo. Luego los dos mecánicos realizaron la denuncia en la Comisaría 9ª de la ciudad.

Los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del taller, que da hacia calle 9 de Julio. Foto: gentileza.

Hugo es conocido por la comunidad gracias a las colectas que organiza para ayudar a los comedores y a los necesitados. Por ello, rápidamente se corrió la voz. El hombre contó que recibió llamados de colegas, amigos y vecinos preguntándole cómo podían ayudarlo.

“Pensé que no iba a poder seguir trabajando pero la solidaridad me conmueve, muchos de mis colegas me llamaron para ofrecerme herramientas, y el propio Maxi Frontera (el intendente) se comunicó para que tengamos una reunión, para ver cómo nos puede dar una mano”, dijo un poco más aliviado.

El trabajador reiteró el pedido que realizó más temprano por los medios: “Si alguien ve o conoce quien pueda tener mis herramientas, o si se las ofrecen como venta, le pido que me llame (su número es 2627509603). Si les da vergüenza devolverlas que las dejen en algún lugar, yo las voy a buscar”.

LE