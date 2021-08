Un estudiante deberá tener unos $20 mil para festejar en El Trapiche

Luego de que el Gobierno de la Provincia autorizara el festejo del Día del Estudiante, para las promociones de sexto año en El Trapiche con protocolos de por medio, como la presentación de una prueba de PCR 72 horas antes de ingresar a la localidad, El Diario de la República recorrió la zona y comprobó que un chico puede gastar en cinco días alrededor de 20 mil pesos. Esto incluye alojamiento, comida, bebida y traslado.

En pleno trabajo para recibir a los jóvenes, Patricia Irusta, propietaria de unas cabañas ubicadas sobre la ruta provincial N° 9, comentó que está ansiosa por recibirlos. “Estamos habilitados para trabajar y ponemos todo en condiciones para que disfruten de su día”, dijo sonriente la dueña, quien precisó que los estudiantes se quedarán desde el 17 al 21 de septiembre. Además, señaló que cuenta con tres cabañas para seis personas.

A diferencia de otros años decidió contratar personal de seguridad, no tan solo para cuidar las instalaciones, sino también para evitar que ingrese alguien que no corresponda a las burbujas acordadas. “Intentamos cumplir con todos los protocolos, ya sean de la Municipalidad de acá o del gobierno provincial”, precisó. Asimismo, destacó que si bien todavía no tiene confirmadas todas las reservas, espera cerrarlas este fin de semana. Sobre cuánto cobra por día para alojarse en sus instalaciones, comentó que sale 2.500 pesos por persona.

Por ese monto los chicos accederán a ropa de cama, televisión satelital, piscina y vajilla, entre otras cosas. Manifestó que antes de ingresar a la cabaña algún padre debe firmar el contrato y hacerse responsable en caso de que haya alguna rotura. “Hacemos un inventario y el día que vienen ven el estado de la vajilla, camas, sillas y mesa, como también el funcionamiento del aire acondicionado y sus respectivos controles remotos”, detalló la dueña, quien dijo que al retirarse chequean nuevamente para verificar que todo esté en buenas condiciones y de no ser así, deberán abonar su reposición con base en una lista de precios que tienen.

“Para nosotros es un alivio muy grande. Nos cuesta mucho mantener las instalaciones a pesar de la contemplación que ha tenido la Comuna con las habilitaciones en temporada baja”, expresó Irusta.

A la hora de comprar en un almacén deberán contar con unos buenos pesos, ya que una gaseosa de 2 litros y medio puede salir 250 pesos, una botella de agua ronda los 200, una hamburguesa con papas fritas 450. También hay que incluir el gasto del colectivo que son unos 140 pesos más.

Frente a la Hostería Los Sauces y al cruzar el río se encuentra el complejo de Adriana Yamin. Al subir las escaleras lo primero que se ve es un cartel que dice “prohibido ingresar sin tapabocas”, más adelante en el vidrio de la ventana de la administración hay otro que indica que el lugar fue habilitado para desarrollar sus tareas. Con alegría comentó que desde hace un mes tiene todo reservado. “Los chicos señaron y luego de la autorización del Gobernador explotaron las consultas”, dijo.

Sobre el costo de la cabaña señaló que es de 2.000 pesos por día y por persona. “Deben venir con PCR negativa y traer el Documento Nacional de Identidad para hacer la trazabilidad. Los haremos ingresar por grupos, dado que hay muchos que no son de una misma promoción. Todos están bien distribuidos”, precisó Yamin. Al igual que en el caso anterior, también se fijarán junto a los papás en qué condiciones les entregan las instalaciones. De igual modo al ingresar deben abonar un seguro de 2.500 pesos por alumno que será reembolsado cuando se vayan.

Esperamos una gran afluencia de gente, pero ya tenemos la experiencia del verano, donde tuvimos fines de semana con 40 mil personas (Juan Manuel Rigau)

También contarán con personal de seguridad para cuidar la salud de los chicos y las instalaciones. “Estamos entusiasmados, era algo que esperábamos con muchas ansias. Después de un año bastante complicado”, acentuó.

Algunos de los complejos cobran 2.800 pesos por jornada, pero en ese valor además de estar incluido el hospedaje les brindan viandas de comidas para todos los días que se queden allí.

Una opción más económica son los campings. El encargado de uno que está sobre calle San Martín y Silvano Valette, Mario Díaz, remarcó que reciben muchas consultas y que en su complejo cuesta mil pesos la noche por persona. “Van a contar con duchas, toma de energía, internet y el sector estará delimitado para una capacidad de 120 chicos. En total son dos hectáreas de predio”, detalló. Asimismo, contó que en comparación al año pasado que se quedaban siete días, ahora van tres como mucho. También contarán con seguridad.

Más económico. Los campings se preparan para que los jóvenes disfruten.Foto: Martín Gómez.

El intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau, precisó que hace 20 días le presentaron un protocolo al jefe de Estado provincial anticipándose a lo que podía suceder. “Finalmente, luego de reunirse con los jóvenes tomó la decisión de que se festeje el Día del Estudiante”, precisó Rigau, quien destacó que hay dos temas a tener en cuenta: por un lado la pandemia y los diferentes protocolos que hay que cumplir y por el otro, la operatividad para esa semana. “Esperamos una gran afluencia de gente, pero tenemos la experiencia del verano, en donde tuvimos fines de semana con 40 mil personas. Ahora contamos con la ventaja de que la mayoría están vacunados o al menos tienen una dosis”, resaltó. Asimismo, remarcó que lo bueno es que los jóvenes llegarán con una PCR negativa. “Esto aumenta la posibilidad de que haya menos contagios. En estos días me reuniré con el ministro de Seguridad para afinar temas de logística”, anticipó y admitió estar contento por los cabañeros y comerciantes, quienes tendrán la posibilidad de trabajar.

Además, precisó que en la página web de la Comuna www.eltrapichesanluis.com.ar están los establecimientos habilitados para alquilar.