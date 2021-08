La Primera A y la Primera B también tienen fecha de inicio

Al igual que el femenino, el fútbol masculino de Primera División A y de Primera División B tienen fecha de retorno, con torneos que buscarán coronar a sus campeones y decidir los ascensos y descensos en juego.

El primero en pisar el césped será la Primera B, que afrontará la primera fecha del Apertura el 14 de agosto.

Los compromisos pactados en la jornada inicial son: Lafinur vs. Belgrano (Justo Daract), Sportivo Mercedes vs. Santa Rita, Los Pumas vs. La Ribera y Racing vs. Coudannes.

En total, el Ascenso villamercedino contará con diez fechas para conocer al campeón y el equipo que se codeará a partir de la próxima temporada con los de Primera A. Mientras que los ubicados del 2° al 5° puesto pelearán por un lugar en la promoción.

Por su parte, la categoría mayor reiniciará la competencia el 15 de agosto, a partir de la segunda jornada.

Los cruces serán los siguientes: Aviador Origone vs. Asociación, Sportivo Pringles vs. Colegiales, Jorge Newbery vs. Sportivo Pueyrredón, San José vs. San Martín, Defensores del Este vs. Alianza y ATE II vs. Pringles (Justo Daract).

Según lo estipulado, el certamen otorgará tres plazas para la edición 2022 del Torneo Regional Amateur de AFA. El campeón y subcampeón ganarán un boleto directo, y el tercer cupo saldrá de los ubicados entre el 3° y 6° lugar. El último desciende y el anteúltimo jugará la promoción.

