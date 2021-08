Las escuelas puntanas volverán a participar en la Feria de Ciencias

Investigar, proyectar, desarrollar y competir. Esos serán los pasos que, una vez más, cumplirán los chicos sanluiseños cuando, en las próximas semanas, vuelvan participar de la Feria de Ciencias, la actividad que impulsa a los alumnos de todo el país a planificar un trabajo grupal en torno a un tema de actualidad determinado que despierte la curiosidad de otros estudiantes y tenga una utilidad determinada.

La tradicional instancia, que siempre tuvo destacados aportes puntanos, fue confirmada desde Nación y en el Ministerio de Educación de San Luis se pusieron manos a la obra. En los próximos días comunicarán oficialmente a cada una de las escuelas —públicas y privadas— el arranque de la fase local, que incluirá, como siempre, a los niveles inicial, primario y secundario.

Los funcionarios puntanos ya compartieron encuentros virtuales con sus pares del Estado nacional. En esas charlas conocieron detalles de la Feria Nacional de Ciencias 2021, que tiene una particularidad: será, a raíz de la pandemia, bajo una modalidad virtual.

Por eso, en los días venideros se conformará el cronograma de

reuniones con los docentes de todas las regiones sanluiseñas a cargo de la feria.

En 2019, por culpa del coronavirus, el tradicional encuentro no se realizó. Solo hubo una cita virtual en la que cada provincia presentó un trabajo. "Ahora, gracias a la flexibilización de las restricciones y la vuelta a clases, la Feria Nacional de Ciencias volverá y será bajo una plataforma virtual. Nuestra provincia está avanzada en esa faceta y por eso no tendremos complicaciones. Solo resta comunicarnos con las escuelas y que los chicos, junto a sus docentes, inicien sus trabajos", explicó el referente de Feria de Ciencias de la cartera educativa, David Garro.

"Desde siempre, los primeros pasos de cada trabajo eran en marzo, con el inicio de clases. Por eso ahora buscaremos acelerar lo organizativo. Primero habrá una instancia por regiones educativas, luego vendrá la faz provincial y tras eso, los mejores trabajos accederán a la fase nacional. San Luis siempre cumplió muy buenas exposiciones y cosechó premios", aseguró Garro.

Trabajo presencial para docentes y no docentes

Mediante una circular con fecha del 1° de agosto, el Ministerio de Educación de San Luis informó a todo el personal docente y no docente que aún no haya concurrido a trabajar de manera presencial en las escuelas donde desempeñan funciones a presentarse y regresar a sus habituales tareas. La vuelta a las labores, según el documento que lleva la firma del ministro de Educación, Andrés Dermechkoff, quedó establecida desde ayer en los horarios habituales de cada profesor, maestro o personal no docente.

La orden del jefe de la cartera educativa tiene respaldo en el Decreto N° 4.139, del 31 de julio. En ese texto quedó previsto, por disposición del Programa Capital Humano, el retorno presencial.

Solo quedarán exceptuados aquellos trabajadores con factores de riesgo que no cumplieron aún con su esquema de vacunación contra la COVID-19, las personas que padecen inmunodeficiencias o quienes sean pacientes oncológicos o trasplantados.