Construyó 2 departamentos con ladrillos blocks ecológicos

Ramiro de Giuseppe, un supervisor de obras de construcción daractense y apasionado por el medioambiente, decidió aplicar su oficio en un proyecto personal que consiste en reducir la cantidad de residuos. Tardó nueve años en dar con la fórmula correcta, pero logró fabricar dos departamentos tipo lofts con ladrillos hechos de basura domiciliaria. El hombre planifica extender su idea a todo el territorio provincial.

Los productos están compuestos por cemento, arena y desechos deshidratados. "Empecé al revés, después de tanto 'ensayo y error' descubrí cómo hacerlos resistentes, entonces directamente planifiqué viviendas y ya están terminadas y habitadas. Ahora estoy dando a conocer mi proyecto", relató el ecologista. Además, aseguró que si tuviese que comercializarlos serían hasta un 30% más económicos que los tradicionales, ya que la basura es gratis, porque se consume constantemente, pero eso no es prioridad, por el momento. "Se puede reutilizar casi todo, lo único que hay que descartar es el metal. Pero por ejemplo, restos de comida, cáscaras de frutas o verduras, nylon, plásticos, tanto los orgánicos como los inorgánicos, y una vez que estén hechos se les puede dar distintas utilidades, desde una casa hasta un banco de plaza", remarcó De Giuseppe.

En sus años de investigación descubrió el ingrediente secreto. Se trata de un líquido que desintegra la basura, la convierte en inodora e incolora, entonces no permite que los restos de alimentos entren en putrefacción. "No voy a revelar el nombre porque temo que alguien adultere mi proyecto. Solo lo sé yo. No tengo una bloquera, sino que un amigo me prestó un lugar en la suya para hacerlos", sostuvo el supervisor de obras.



Además, aseguró que otra de las características que los distingue es que son térmicos. "Si bien la construcción de los lofts que hice es rústica, es agradable a la vista y además mantiene una temperatura muy confortable en el interior, no permite que pase el frío ni el calor", explicó.

Actualmente está en busca de un nombre para su emprendimiento, pero adelantó que podría ser "basura cero". También realiza pruebas solicitadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que debe verificar si son ignífugos y resistentes, entre otras características. "Una vez que pase esas evaluaciones presentaré mis ideas a las municipalidades de todas las localidades de la provincia. Me parece que les puede interesar, ya que de ellos dependen los basurales", dijo. Asimismo, contó que por el momento sus productos no están a la venta y que comenzará a hacer blocks en Villa Mercedes porque un conocido le prestará un espacio para llevar adelante la producción.