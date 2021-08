Un gran paso para Marcos Agüero y Rafael Albornoz

Dos jueces puntanos que tienen título nacional de árbitro viajarán a Buenos Aires para firmar contrato este viernes con AFA. Se trata de Marcos Agüero (26 años) y Rafael Albornoz (26).

“La semana pasada recibimos la noticia. Fue algo lindo porque lo veníamos esperando hace mucho tiempo”, dijo Agüero. “Estoy muy contento porque uno sacrifica muchas cosas para dirigir y ahora está dando sus frutos. Siempre trabajé para esto”, agregó Albornoz.

Estos dos jueces se sumarán a Matías Noguera (Liga Sanluiseña), Juan Flores Roig (Liga del Valle), Federico Ojeda y José Díaz (Liga de Villa Mercedes), quienes ya imparten justicia en categorías de nivel nacional, como por ejemplo el Torneo Federal A.

Terna arbitral en el "Centioni". Agüero, David Sosa —principal— y Albornoz.

El paso a paso de Agüero

Cada partido es especial. Lo vivimos como un jugador, lo disfrutamos. A veces también se sufre, pero esto nos apasiona". Marcos Agüero, árbitro Liga Sanluiseña de Fútbol.

Marcos Agüero es oriundo de El Cadillo, un pequeño pueblo ubicado en el norte provincial, en el límite tripartito con La Rioja y Córdoba; y cuando comenzó el secundario se trasladó a San Luis capital.

“Comencé en la escuela de arbitraje a los 18 años, y al Curso Nacional lo hice en 2018 y 2019 junto a Rafael (Albornoz). Nos llevó dos años y fue en el predio de Ezeiza. Con él hicimos una carrera juntos. Somos amigos del arbitraje y de la vida", contó Agüero. Y continuó: "En este momento uno también tiene que agradecer a la gran familia del arbitraje. Es un apoyo mutuo entre todos”.

Claro que para llegar a dar este salto, antes hubo muchos partidos en todas las categorías y canchas de la Liga local. Marcos detalló cómo fueron sus inicios impartiendo justicia: “El primer partido fue en Infantiles, categoría 2000 de Juventud y La Punta en el predio de Franco Pastore. Lo hice solo y ahí me di cuenta de que esto me gustaba”. Inmediatamente recordó su debut en Primera: “Fue en la cancha de El Lince, en donde el local recibió a Rincón de San Francisco. Fue una linda experiencia, los primeros partidos te marcan”.

Agüero también tiene experiencia en torneos nacionales. “Llegué como asistente en lo que era el Federal B, y tengo un gran recuerdo de un partido en San Rafael, entre Balloffet y Huracán Las Heras. Me marcó porque había muchísima gente y te emociona, te enorgullece un partido así”, rememoró.

El camino de Albornoz

Siempre los compañeros de más experiencia me ayudaron muchísimo. A ellos les estoy muy agradecido”. Rafael Albornoz, árbitro Liga Sanluiseña de Fútbol.

Rafael Albornoz es nacido y criado en San Luis; y también inicio su camino en el arbitraje a los 18 años. “Empecé en el 2013, y poco a poco fui creciendo. Arranqué con los Infantiles. Creo que mi primer partido fue con los de categoría 2003 en cancha chiquita, siempre acompañado por otro árbitro. Después pasé a cancha grande como asistente; hasta que dirigí mi primer partido como principal en Sub 17. Luego me tocó ser asistente en Primera, hasta que dirigí en Reserva y me llegó la oportunidad en Primera. Mi primer partido fue en octubre de 2015: Estudiantes vs El Lince, en la cancha del Ejército”.

También hizo un repaso de sus primeros partidos en certámenes nacionales. “Cuando viajé por primera vez en el Federal B me tocó ir a Rodeo (SJ): San Martín de esa localidad con Alianza de San Juan. Ahí todo te entusiasma un poco más. En el Regional este año creo que estuve en Quiroga de San Rafael con San Martín de Mendoza; en 2020 Alianza Futbolística-

Newbery; y en 2019 tuve cinco partidos. Fui a Córdoba, a Río Cuarto, a Villa Mercedes. Todo me sirvió para crecer”.

Este nuevo paso lo ilusiona aún más en su carrera dentro del arbitraje: “Quiero sumar partidos, seguir aprendiendo e intentar subir categorías. Ojalá pronto me llamen para dirigir”, concluyó Rafael.