"El Prófugo" Lallana y Dios los Cría se presentan en Villa Mercedes

No soy de aquí, ni soy de allá. "El Prófugo", en la peña Mi Madre Tierra, que administra junto a su pareja. Foto:Juan Andrés Galli.

Ahora está asentado en Villa Mercedes hace tres años, pero antes Carlos Lallana no tenía un lugar fijo de residencia. Pergamino, Buenos Aires, Córdoba y Anisacate oficiaban como albergues posibles con base en su carrera musical y sus afectos.

En aquellos tiempos en que el celular no era prioridad, su madre quería comunicarse con él y llamaba a todos esos puntos geográficos, muchas veces sin suerte. En una casa de La Paternal que el flautista Lallana compartía con otros nueve músicos, uno de sus convivientes respondió un llamado a la señora y le aseguró que su hijo estaba bien aunque no estuviera en el hogar en ese momento. Y allí, entre madre y amigo, combinaron el apodo para Carlos: "El Prófugo".

Con ese sobrenombre, Lallana fue parte de Grupo Instrumental Soberanía, una banda que compartió con su padre y con la que grabó tres discos, Saldán, un grupo que hizo base en Pergamino, y La Callejera, la exitosa banda cordobesa de la que fue miembro fundador en 2002.

"Por más que ya no toque con ellos, esa es mi banda, siento que el proyecto me pertenece y me alegro de que les vaya bien", dijo Lallana. Fue el propio Carlos quien decidió dar un paso al costado para fortalecer la idea de Dios los Cría, su banda solista.

Cuando "El Prófugo" tenía un fin de semana libre de La Callejera, se iba a cualquier provincia a visitar amigos y los juntaba para un show. Por eso es que Dios los Cría no tiene miembros estables, aunque en la versión villamercedina los músicos llevan ya un tiempo juntos.

Este sábado, en la presentación que Lallana hará en la peña Mi Madre Tierra, lo acompañarán Juan Carlos Pellegrini en la batería, Jorge Luján en la guitarra y José Luis Pérez, otro ex La Callejera radicado en Villa Mercedes, en los teclados.

"Vamos a presentar algunos temas que estábamos grabando en la Casa de la Música antes de la pandemia", sostuvo Carlos e informó que esas canciones formarán parte de "Soy", el disco que tiene proyectado. En el show también habrá algunos temas de su banda anterior (de hecho Ariel "Chaco" Andrada, el cantante callejero, estaba invitado, pero no podrá estar) y clásicos del folclore nacional.

El flautista recaló en Villa Mercedes por su pareja, María Carolina Visseti, miembro de una tradicional familia de bailarines de la ciudad con la que se conoce desde niños, cuando compartían encuentros de ballets en cualquier parte del país.

En pareja hace siete años, Lallana y Carolina administran la peña folclórica donde hoy será el recital, una de las más activas de la provincia durante la cuarentena. De menú habrá vacío, arrollado de pollo, empanadas y una amplia carta de postres.