Dj Lali Parrucci: agua, sierras, electrónica y cachengue

Con las imponentes sierras de Los Comechingones dibujando el paisaje y el espejo de agua del dique Piscu Yaco de fondo, la dj Lali Parrucci grabó dos sets de música: uno de cachengue y otro de electrónica, ambos de unos 20 minutos aproximados de duración. El primero se estrenó el miércoles en su canal de YouTube, y ya cosechó más de 300 visitas. Y este sábado fue subido el segundo, en el fin de semana, y espera tener la misma repercusión.

La joven nacida y criada en Concarán, en el Valle del Conlara, siempre fue amante de la música. Desde chica, y bajo las influencias de su padre, aprendió a escuchar todos los estilos musicales que llegaban a sus oídos. Entre esos sonidos se destacaron los electrónicos y un viaje al Lollapallooza sembró la semilla de la curiosidad por ser dj. “A mí me gustan todos los géneros musicales, y eso para un dj es muy importante porque si te quedas con un solo estilo es limitante. Es mejor ser más abierto”, reflexionó.

Lali concentró todas sus energías en aprender esa profesión, pero sin ánimo de salir a tocar, simplemente por pura diversión. Y como la suerte es amiga de la acción, luego de recibir una beca que otorga el Gobierno de la Provincia por terminar el secundario con el primer promedio, Lali usó ese dinero para capacitarse y finalmente convertirse en dj.

“Cuando terminé la secundaria me fui a estudiar Ingeniería en Sistemas de la Información en la UTN de Córdoba y desde ahí comencé a buscar algún curso. Me alcanzaba para pagar uno que duraba cuatro meses y era una vez por semana, en la Academia Groove. Cada vez que iba me gustaba más; era algo que hacía para distraerme de la facultad”, contó.

Cuando pongo música me pongo en el lugar de la persona que está escuchando.

Al finalizar el curso el entusiasmo siguió creciendo. Compró su primer controlador y su profesor la invitó a tocar en un bar en Córdoba. “Era media hora nada más, me pagaron un poco, pero no lo hice por el dinero, sino por la experiencia de tocar. Si bien se aprende estudiando, es en la práctica donde todo ese conocimiento cobra sentido. Y ahí me rocé con todo el ambiente y me encantó”, recordó Lali.

Después de esa primera experiencia, a Lali la invitaron a tocar en una fiesta en Córdoba y después hizo otras presentaciones en Concarán. “A la gente del Valle y a mis amigos les gusta más el ‘cachengue’ y a mí la electrónica, pero más me gusta mezclar, entonces me adapto. Me gusta que la gente disfrute y que baile lo que pongo”, dijo.

Lali espera próximamente reprogramar una fecha que tenía pactada en el bar María María, de Córdoba, y seguir tocando donde las oportunidades la lleven. “La verdad es que nunca me imaginé llegar hasta acá, pero mi sueño es seguir tocando en bares y boliches cuando la situación se normalice, y por supuesto seguir aprendiendo y adquiriendo más experiencia”, remarcó.

Los videos filmados muy cerca de su lugar de nacimiento, producidos por Carlos Giménez, de Tilisarao, son un paso más en ese camino.