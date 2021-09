En pandemia, 34 millones de argentinos van a las urnas

No son unas elecciones más. Quizá no tengan la importancia de una presidencial, pero sí tienen sus características especiales: serán las primeras PASO nacionales en medio de una pandemia que ha dejado consecuencias catastróficas en gran parte de la población, y que parece, al menos eso, perder algo de terreno. Parece. No es tiempo de confiarse.

Es tiempo de votar, una vez más en tiempos de democracia, como desde 1983 hasta acá. Más de 34 millones de argentinos irán a las urnas hoy para elegir a los candidatos a diputados y senadores nacionales que competirán en noviembre, en unas inéditas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se realizarán bajo un fuerte protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus, y que serán una primera prueba electoral para las fuerzas políticas y sus estrategias de campaña con la mirada puesta en los comicios parlamentarios de noviembre.

Será la sexta vez que los argentinos participen en unas PASO, la tercera para candidaturas parlamentarias y la primera en un contexto global de emergencia por el impacto de la COVID-19, que llevó a un acuerdo político entre el Gobierno y las provincias para postergar la fecha original y llegar así al 12 de septiembre con algo más del 51% de la población mayor de 18 años con su esquema de vacunación completo.

Los resultados de la votación de hoy serán, entonces, el filtro ordenador de la disputa electoral de noviembre, cuando quedará definida la correlación de fuerzas en el Parlamento nacional para el segundo tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández, con la renovación de 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

El nuevo período legislativo será clave para el acompañamiento de las políticas que impulse el Ejecutivo, en su plan de reactivación del país tras los estragos causados por el coronavirus y, al mismo tiempo, para la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio (JxC), que busca reordenar su equilibrio interno y dirimir las disputas por liderazgos hacia las aspiraciones presidenciales del 2023 que quedaron expuestas durante la campaña.

Los resultados de las PASO darán un primer indicio sobre la valoración de la ciudadanía hacia las fuerzas que compiten, y la atención estará puesta tanto en las dos coaliciones mayoritarias, la gobernante Frente de Todos (FdT) y la opositora JxC.

Objetivos

Con la intención de captar votos en los casi 13 millones de votantes que tiene la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral del país, la campaña se polarizó entre el FdT, que apeló a renovar la confianza de la ciudadanía en la salida de la pandemia y la reactivación económica, y JxC, que eligió un discurso crítico hacia el manejo sanitario de la pandemia, mientras contenía puertas adentro la puja ascendente por el liderazgo del espacio.

Todos los mensajes del oficialismo coincidieron en contraponer el "futuro", que representa la gestión de un gobierno que 99 días después de asumir —como señaló el Presidente— debió redireccionar sus políticas hacia la contención de la pandemia y a revertir las marcas del "pasado" de la gestión de Cambiemos como, entre otros indicadores, la deuda adquirida con el FMI de 44 mil millones de dólares, la más grande en la historia de la Argentina.

El desafío del Frente de Todos pasa por engrosar su bloque en Diputados (pone en juego 52 del total de 120) para tener quórum propio y, así, la potestad de habilitar los debates de temas estratégicos para el Gobierno en el recinto, sin depender del apoyo de bancadas provinciales aliadas.

Diputados renovará en diciembre 127 bancas (de las 257 totales), de las cuales el 48% pertenece a JxC, (arriesga 60 escaños de 115); el 41% al FdT y los bloques intermedios arriesgan 15 lugares.

La competencia por las plazas del Senado estará marcada por la aspiración del oficialismo a retener el quórum propio en el recambio de las plazas que se juegan este año: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Mendoza, La Pampa, Catamarca y Tucumán, 3 escaños por cada distrito.

Para mantener su actual presencia parlamentaria, JxC debe repetir en noviembre los números de la elección de 2017, favorables para el entonces macrismo y motorizados por triunfos en CABA y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, con peso electoral gravitante.